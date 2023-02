12 publicités du Super Bowl 2023 à voir absolument

Si le Super Bowl est avant tout une compétition sportive, le spectacle de la mi-temps et les publicités sont aussi très attendus.

• À lire aussi: John Travolta rend hommage à Olivia Newton-John dans une publicité du Super Bowl

• À lire aussi: «Ça ne pouvait m’arriver que maintenant»: Rihanna prête pour son grand retour au Super Bowl

Les publicitaires vivent eux aussi, en quelque sorte, leur Super Bowl en rivalisant d’imagination pour que leur publicité devienne la meilleure.

Voici donc quelques aperçus des publicités qui seront diffusées aux États-Unis, dimanche soir, lors de l’affrontement très attendu entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie.

Écoutez l'entrevue avec Stéphane Cadorette à l’émission de Richard Martineau via QUB radio :

1. PopCorners

Oubliez la fabrication de drogue, les vedettes de «Breaking Bad» se lancent maintenant dans les PopCorners (s’ils résistent à l’envie de consommer tout leur inventaire)!

2. Workday

Les «Rock Stars» de ce monde en ont assez que le terme soit utilisé pour reconnaître le bon travail de collègues de bureau.

Ozzy Osbourne, Gary Clark Jr., Joan Jett, Billy Idol et Paul Stanley se révoltent donc dans cette publicité en démontrant ce qu’il faut pour être une vraie vedette de rock.

3. GM & Netflix

Affronter une apocalypse de zombies à bord d’un véhicule électrique? Ou être enlevé pour participer au «Jeu du calmar» à bord d’un véhicule électrique? Ou peut-être recharger son véhicule électrique dans le Monde à l’envers de «Stranger Things»?

Dans cette publicité conjointe de GM et Netflix, Will Ferrell démontre qu’un véhicule électrique a sa place dans les séries populaires de la plateforme de diffusion en continu.

4. Pepsi zéro sucre

L’entreprise de boisson gazeuse a recruté les acteurs Steve Martin et Ben Stiller pour deux publicités qui posent une question: est-ce que leur réaction en buvant le breuvage est vraie, ou jouent-ils la comédie?

5. Uber one

Les employés du service d’abonnement «Uber One» de Uber Eats ne veulent pas un simple «jingle», ils veulent un «hit».

Ils demandent donc l’aide du célèbre rappeur et producteur P. Diddy.

Ce dernier demande à quelques célébrités de chanter les paroles réécrites d’un de leurs succès:

- «This is how we do it» de Montell Jordan

- «I Love You Always Forever» de Donna Lewis

- «Milkshake» de Kelis

- «The fox (What does the fox say» de Ylvis

- «What is love (Baby don’t hurt me)» de Eurodance

6. Doritos

Dans la vidéo d’une minute, le rappeur américain Jack Harlow découvre une nouvelle passion pour le triangle.

Il décide d‘abandonner le rap pour se consacrer entièrement à cet instrument, déclenchant une frénésie pour le triangle partout aux États-Unis.

7. Heineken 0.0

Heineken a fait appel aux superhéros Ant-Man et la Guêpe pour présenter sa bière sans alcool.

8. Hellmann’s

Les créateurs de la publicité des mayonnaises Hellmann’s offrent un savoureux jeu de mots avec les vedettes Brie Larson et Jon Hamm. Pete Davidson se met aussi de la partie.

9. Booking.com

Cette publicité de Booking.com est en fait une comédie musicale. La comédienne Melissa McCarthy y chante «Somewhere, Anywhere», une chanson originale qui énumère tous les types de logements qui peuvent être trouvés sur le site de réservation de voyages.

10. Rakuten

C’est le retour de «Clueless»! Dans cette publicité, les actrices Alicia Silverstone et Elisa Donovan reprennent leur rôle iconique de la populaire série de la fin des années 90.

11. Les Avocats du Mexique

Dans cette nouvelle version du récit biblique d’«Adam et Ève», un écureuil propose à l’actrice Anna Faris, qui a pris une bouchée de la pomme, de manger un avocat pour réparer sa gaffe. Un geste qui a transformé le monde tel qu’on le connaît aujourd’hui...

12. e.l.f. Cosmetics

Dans cette publicité, Jennifer Coolidge fait l’essai d’un produit de beauté qui lui donne une peau de... bébé dauphin, qui l’amène jusqu’à faire le cri du mammifère marin.