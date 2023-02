5 aliments inusités pour une meilleure santé du cœur

Les maladies du cœur sont la deuxième principale cause de mortalité au pays. Comme pour la majorité des conditions, une bonne nutrition contribue à une meilleure santé du cœur et aide à diminuer les risques de maladies.

Voici quelques aliments qui pourraient contribuer à une meilleure santé cardiaque.

1. Les avocats

Les avocats, même s’ils peuvent s’avérer coûteux, sont une excellente source de matières grasses mono-insaturées.

Selon Healthline, celles-ci favorisent des niveaux de cholestérol plus bas et un risque moindre de maladies cardiaques.

D’ailleurs, le niveau élevé de potassium trouvé dans les avocats permettrait une diminution de la tension artérielle associée à 15% moins de chance de faire d’une crise cardiaque, soutient une étude.

2. Les noix de Grenoble

Ces noix à la coquille dure sont une excellente source de fibres et de micronutriments comme le magnésium.

Une étude de 2009 a démontré que les participants qui consommaient davantage de noix de Grenoble avaient un taux de cholestérol moins élevé.

Le magazine Healthline ajoute que les individus qui mangent des noix régulièrement, qu’importe la sorte, sont souvent moins à risque de souffrir de maladies cardiaques.

3. Les fèves de soya (edamames)

Les edamames sont les graines de soya qui ne sont pas rendues à maturité, souvent utilisées dans la cuisine asiatique.

Elles comprennent plusieurs nutriments bons pour le cœur comme les fibres et les antioxydants.

4. Le chocolat noir

Le chocolat noir est aussi une excellente source d’antioxydants.

Selon une étude, une consommation modérée de chocolat pourrait diminuer les risques d’insuffisance coronaire, d’AVC et de diabète.

Attention! Une consommation excessive pourrait toutefois annuler tous ses bienfaits et vous poser encore plus de problèmes. Six portions de chocolat par semaine sont généralement recommandées.

5. L’ail

Depuis des siècles, l’ail est utilisé dans plusieurs cultures comme un aliment aux milles et un bienfaits.

L’allicine est un constituant qui donne à l’ail tous ses effets thérapeutiques. Une étude a montré que l’aliment aidait à diminuer le taux de cholestérol.

Toutefois, assurez-vous de consommer l’ail cru ou de le laisser reposer quelques minutes avant de le cuire afin d’en tirer le maximum de bienfaits.