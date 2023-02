Après le cocktail météo, le beau temps s’installe pour le week-end

Le mauvais temps persistera vendredi avec son lot de précipitations sous forme de neige, de pluie et de verglas, mais les conditions météo devraient s’améliorer durant le week-end avec un soleil plus généreux dans le sud et le centre du Québec.

Les alertes d’Environnement Canada étaient toujours en vigueur durant la nuit de jeudi à vendredi pour les secteurs du nord avec de la neige parfois forte et de la pluie verglaçante dans le sud.

On s’attend encore à quelque 5 centimètres de neige dans les secteurs de l’ouest comme l’Abitibi-Témiscamingue, mais beaucoup moins en Outaouais où il fera zéro degré, après une nuit de verglas.

À Québec, c’est une véritable tempête hivernale qui devait sévir durant la nuit, tandis que de la pluie verglaçante laissera place à de fortes accumulations de neige en matinée où les vents seront forts avec des rafales de 70 km/h.

La neige devrait laisser une dizaine de centimètres d’accumulations dans les secteurs de l’est du Québec et du Saguenay qui auront droit à un mercure à la baisse avec un refroidissement éolien de -12 degrés.

Épargnées par l’alerte de l’agence fédérale, Montréal et l’Estrie seront sous la pluie durant une partie de la journée, mais des vents forts avec des rafales de 70 km/h balayeront la métropole québécoise où les températures seront confortables.

En revanche, la fin de semaine s’annonce sous de meilleurs auspices météorologiques avec un soleil plus généreux samedi et une alternance de soleil et de nuages le lendemain sous des vents plutôt discrets.