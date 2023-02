Britney Spears avoue souffrir de dépression

Britney Spears a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle elle rassure ses abonnées qu’elle est toujours en vie. Toutefois, sous sa publication, elle explique qu’elle souffre de dépression et qu’elle prend du Prozac.

Selon la FDA, le Prozac est l'un des médicaments les mieux étudiés de l'histoire de la médecine, et il a été prescrit à plus de 50 millions de personnes dans le monde. Le médicament agit en augmentant les niveaux de sérotonine dans le cerveau et peut avoir une influence sur l’humeur, l’émotion et le sommeil.

Plusieurs sources qui entretiennent un lien direct avec la vedette disaient que son comportement erratique et instable les inquiétait. D’ailleurs, le gérant de Britney Spears avait loué une maison dans la région de L.A. pour plusieurs mois. Le plan était d’emmener la vedette dans la maison, où son mari, Sam Asghari, son gérant, un interventionniste et des médecins seraient présents pour la convaincre de se faire soigner.

Dans la vidéo quelque peu chaotique, la chanteuse de 41 ans nie avoir un gérant et des médecins à son chevet.

«Je ne suis pas morte. Je suis là. Je suis en vie. Je suis bien vivante et j'ai ma fourrure ici, vous voyez que je me sens bien», peut-on l’entendre dire dans la vidéo.