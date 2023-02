Chirurgies oncologiques en attente: les propos du ministre Dubé font réagir

Les propos tenus jeudi par le ministre de la Santé, Christian Dubé, montrant des signes d’impatience face à la liste toujours aussi longue des chirurgies en attente ont fait réagir.

• À lire aussi: Explosion du nombre de cancers traités hors délais: «Je n’aime pas les résultats que nous avons en ce moment», dit Christian Dubé

Questionné par les libéraux sur le fait que plus de 700 patients soient en attente d’une chirurgie oncologique depuis plus de 57 jours, le ministre a dit ne pas aimer ces statistiques.

«Je ne peux pas opérer pour eux. J'aimerais ça, le faire, mais je n’ai pas cette compétence-là», a-t-il répondu à son homologue de l’Opposition.

En réaction à ces paroles, le président de la Fédération des médecins spécialistes, Dr Vincent Oliva, partage que bien qu’il soit d’accord avec le ministre sur le fait que la liste d’attente soit trop longue, il n’a pas aimé qu'il ait insinué que les médecins n’en faisaient pas assez.

«Les médecins n’aiment pas ça, avoir des patients sur la liste d'attente, dit-il. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les ressources ne sont pas illimitées.»

Le porte-parole du parti libéral du Québec en matière de Santé, André Fortin, abonde dans le même sens.

«Les chirurgiens veulent opérer, soutient le député de Pontiac. Donnez-nous des salles d'opération, ouvrez des blocs opératoires, que ce soit dans le public ou dans le privé, les médecins vont être au rendez-vous.»

Le ministre Christian Dubé insiste cependant à ce que le réseau arrête de «travailler en silos».

«Il y a des endroits, il y a des hôpitaux où on est capable de bien gérer l'ordre des attentes, qui ont été capables de faire un grand effort, malgré le manque de personnel, dit-il. Moi, ce que je n’accepte pas, c'est qu'on n'utilise pas ces pratiques-là dans l'ensemble du réseau.»

Selon les données du ministère de la Santé, 4160 patients sont en attente d’une chirurgie oncologique, dont 18% le sont depuis plus de 57 jours.

Ce pourcentage monte à 40% en Estrie.

Au total, plus de 20,000 patients sont en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an, sur une liste qui en compte près de 164,000.