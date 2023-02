Conseil général de Québec solidaire: «Je veux qu’on écoute nos militants», dit GND

Après des résultats électoraux décevants, Québec solidaire doit écouter davantage les militants du parti, selon Gabriel Nadeau-Dubois.

«Je ne veux pas que Québec solidaire trahisse ses principes. Ce que l’on doit faire c’est de trouver une manière, sans trahir nos principes, de rejoindre plus de gens. Je crois que c’est possible et ça commence par une plus grande écoute de nos militants. Je veux qu’on les écoute. Ils ont leur place dans le parti et ils ont des propositions à nous faire pour que notre projet de société rayonne davantage à l’extérieur des grands centres urbains», mentionne-t-il.

Les membres de Québec solidaire se rencontrent d’ailleurs cette fin de semaine au Collège Ahuntsic pour la tenue d'un conseil général.

«On veut faire le point sur ce qui est arrivé le 3 octobre, mais aussi s’occuper de l’avenir de notre parti», souligne-t-il.

En entrevue à l’émission «Le Bilan», Gabriel Nadeau-Dubois explique qu'il croit également que son parti doit trouver une manière de convaincre les électeurs hésitants.

«J’ai entendu souvent durant la campagne des gens dire: “on vous aime bien, mais on n’est pas sûr que vous soyez prêt à gouverner”. J’aimerais que l’on aille à la rencontre de ces gens pour leur demander ce que l’on peut faire pour les convaincre. Je ne veux pas juste rencontrer les gens qui pensent comme nous», dit-il.

Voyez son entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.