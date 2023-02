Déneigement : Une hausse qui refroidit

Les clients de la compagnie de déneigement 3FS, basée à Chicoutimi, devront payer leur contrat un peu plus cher que le montant initial en raison de l’inflation et de la hausse du coût du diesel.

Les clients de la compagnie de déneigement ont eu toute une surprise en constatant que leur facture augmentait à nouveau en raison du prix du diesel, en plein milieu de la saison hivernale.

Ils doivent payer un supplément pour les mois de décembre et janvier. Cependant, une clause du contrat, qu'ils ont tous signé, avise les clients de cette possibilité.

«On avait basé nos prix sur le prix du diesel à 2 $, ce qui était le cas en septembre quand on a fait les prix», a expliqué le propriétaire de la compagnie, Jérémie Savard.

L'ajout d'une nouvelle clause dans le contrat cette année précise qu'advenant une hausse supérieure à 2,25 $/L, un montant additionnel est facturé aux clients. On peut y lire que «5 % du quart de la valeur du contrat sera facturé. Par la suite, pour chaque tranche de 0,25 $/L, un 5 % additionnel sera facturé».

«Pour un mois, ça pourrait équivaloir environ à 6,50 $ pour la surcharge de fuel. Vu qu'on ne savait pas trop où ça allait s'arrêter à cause de la surprise de l'année passée qu'il a monté à 1 $. Cette année on entendait dire qu'il allait peut-être atteindre le 3 $. On a fait nos prévisions et nous sommes arrivés à ça. On n'a pas le choix si on veut continuer nos activités. Ce n’est pas pour faire des profits c'est juste pour ne pas en perdre en fait», a précisé M. Savard.

Pas tous les mois

Cette clause s'applique aux mois de décembre à mars, considérés comme les quatre gros mois de déneigement. Pour l’instant, la surcharge s’applique seulement aux mois de décembre et janvier.

L'entreprise se réfère à la régie de l'énergie pour valider le prix moyen du diesel, ce qui lui permet de savoir quels sont les mois où une surcharge s'applique.

«Quand je la charge, c'est parce que ça m'a coûté plus cher et j'ai besoin de la charger pour arriver dans mes prévisions. Pour le mois de février, il ne devrait pas y avoir de surcharge parce qu'on n'a pas atteint le 2,25 $/L comme on le mentionne dans la clause», a-t-il souligné.

«En considérant qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige, ça a été une surprise d'avoir un frais supplémentaire», a admis l’un de leurs clients.

«C'est peut-être l'impression que les gens ont parce qu'il y a eu moins de neige que l'année passée. L'année passée, il est tombé environ 418 centimètres et une moyenne d'un hiver normal ça varie entre 230-250 pour l'hiver complet. En date d'hier, on avait reçu 182 centimètres. On n'est pas dans une petite année», a expliqué le propriétaire.

«Avant, c'était mieux que ça, on n'avait pas ce genre de contrainte-là. Tu avais un contrat, tu payais pour l'année qu'il arrive n'importe quoi. D'un autre côté, on a tellement eu de misère à trouver des gens pour nous gratter qu'on va le payer, on n'a pas trop le choix non plus», a ajouté le client.

À noter que la compagnie 3FS n’est pas la seule à avoir pris la décision d’ajouter cette clause dans ses contrats cette année.

«La majorité des compagnies ont une clause de surcharge d'essence. Nous on a décidé de charger durant la saison d'hiver pour que les gens n’arrivent pas avec une facture à la fin de la saison plus élevée», a conclu M. Savard.

D’autres compagnies ont quant à elles choisi d’envoyer la facture finale seulement à la fin de la saison de déneigement. Les clients concernés devront donc payer cette augmentation à leur tour.