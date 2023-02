Des diffuseurs de parfum pour masquer les odeurs de cannabis

Le producteur de cannabis Greentone est toujours incapable de venir à bout des odeurs incommodantes émanant de ses serres de Bécancour.

Par moment, les effluves s'apparentent à la puanteur d'une moufette.

Le producteur a déposé jeudi un plan, le second en un an, visant à contrôler les émanations, mais la ville de Bécancour l'a jugé incomplet.

Greentone a été retourné à ses devoirs.

«Il y a encore des odeurs et on n'est pas satisfaits du tout, du plan d'action qui a été mis en œuvre dans la dernière année. Donc on est en attente d'informations complémentaires qui pourraient vraiment nous permettre de croire que la troisième solution envisagée par Greentone serait la bonne cette fois-ci», indique la mairesse de Bécancour, Lucie Allard.

Depuis trois ans le producteur n'est pourtant pas resté les bras croisés face à ce problème. Il a ainsi eu recours à des filtres à charbon approuvés et à un traitement à l'ozone, mais sans succès.

«Au début c'était efficace, mais c'est revenu», se désole Marie-Ève Rodrigue, responsable chez Greentone.

Depuis quelques semaines des diffuseurs de parfum, censés neutraliser les émanations, ont été installés.

On espère que les résultats seront concluants. Le député caquiste de Nicolet-Bécancour en a assez de percevoir les odeurs lorsqu'il traverse le parc industriel.

«Pour moi, ce n'est pas normal. Je pense que la compagnie doit agir en bon citoyen corporatif et c'est en ce sens que je vais intervenir et les inciter à apporter plus de modifications parce que ce n'est pas agréable pour la communauté», avertit Donald Martel.

Encore en janvier, une délégation de citoyens, pétition en main, s'était rendue à l'hôtel de ville réclamer des solutions.