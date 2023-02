Elle disparaît mystérieusement en promenant son chien

Depuis deux semaines, des dizaines de policiers, des plongeurs privés et de nombreux détectives improvisés recherchent en vain une mère de famille anglaise disparue alors qu'elle promenait son chien, connectée à une visioconférence. Ses proches se sont mobilisés vendredi.

La mystérieuse disparition de Nicola Bulley, dont le visage fait quotidiennement la Une de la presse, tient en haleine les Britanniques, suscitant une forte émotion et des doutes sur l'obstination des forces de l'ordre à privilégier la thèse d'une chute dans la rivière locale.

Des amis et membres de la famille se sont mis vendredi le long des routes dans les environs du village de St Michael's on Wyre, dans le nord-ouest de l'Angleterre, où habitait cette femme de 45 ans: ils ont brandi des pancartes et des banderoles avec sa photo et un message: «Ramenez Nikki à la maison».

AFP

Ils espèrent parvenir à «rafraîchir la mémoire» d'une personne qui aurait pu voir quelque chose de suspect, a expliqué sur la BBC Emma White, une amie de Nicola Bulley. Elle a comparé ces journées de recherche à des «montagnes russes», à de la «torture».

«Nous avons juste besoin que Nikki retourne à la maison pour ses deux magnifiques petites filles qui ont besoin de leur maman», a-t-elle dit.

Le compagnon de Nicola Bulley, Paul Ansell, a décrit «l'enfer» dans lequel est plongée sa famille, avec ses filles qui demandent où est leur maman.

Cette conseillère en prêts immobiliers semble s'être volatilisée le 27 janvier au matin alors qu'elle promenait son chien près d'une rivière. À 9h01, elle a participé à un appel professionnel sur Teams. Cette réunion à distance s'est terminée à 9h30, mais son téléphone est resté connecté à l'appel. À 9h35, un promeneur a retrouvé le téléphone abandonné et le chien, seul et agité.

La police du Lancashire, privilégie la piste accidentelle et croit que Nicola Bulley est tombée dans la rivière. Mais les recherches par des plongeurs de la police puis par une société privée spécialisée ont été vaines.

AFP

Quarante policiers travaillent sur ce dossier, a indiqué la police, parlant d'une enquête d'une ampleur «sans précédent». Depuis jeudi, les recherches se sont déplacées vers l'embouchure de la rivière, et même vers la mer.

L'affaire passionne tellement que des personnes se sont improvisées détectives. La police a dû donner «un ordre de dispersion». Selon le quotidien The Daily Telegraph, des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des gens recherchant Nicola Bulley dans des bois et des propriétés privées et critiquant le travail de la police.