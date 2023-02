De passage à Québec, Jagmeet Singh réitère son opposition au 3e lien et son appui au tramway

De passage Québec vendredi, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) Jagmeet Singh a réaffirmé son appui au projet de tramway et son opposition au projet de tunnel Québec-Lévis.

M. Singh a été accueilli à l’hôtel de ville par le maire Bruno Marchand sur l’heure du dîner. Il s’agissait d’une toute première rencontre entre les deux politiciens.

«C’est important. C’est une des plus grandes villes du pays et du Québec. C’est une ville importante alors je veux savoir quels sont les enjeux, travailler ensemble, régler les problèmes et bâtir une meilleure ville», a-t-il déclaré à son arrivée à l’hôtel de ville.

Photo DIDIER DEBUSSCHÈRE

Le chef du NPD s’était déjà prononcé dans le passé sur les projets majeurs qui vont transformer la mobilité dans la région de Québec. Sa position n’a pas changé d’un iota, tant sur le 3e lien que le tramway.

«Je suis évidemment pour le tramway... On pense que c’est vraiment un projet important. Ça appuie les transports en commun, ça peut réduire les émissions (de gaz à effet de serre). Pour moi, ce sont des valeurs pour l’environnement, pour le transport en commun, pour le bien commun alors c’est quelque chose qu’on appuie», a-t-il exprimé.

Selon lui, il ne fait aucun doute qu’Ottawa doit assumer les dépassements de coûts anticipés. Il est déjà acquis que l’enveloppe de 4 G$ ne sera pas suffisante. Une mise à jour des coûts est attendue. «On doit aider le Québec. Ce n’est pas de la faute d’une (mauvaise) planification, c’est la réalité de l’inflation et à cause de ça, ça augmente le coût. Je pense qu’on doit être là.»

Pas bon pour l’environnement

Quant au projet de 3e lien, il se range derrière les experts en urbanisme et les groupes environnementaux qui critiquent vertement sa pertinence.

Photo DIDIER DEBUSSCHÈRE

«Ils ont dit que ce n’est pas un projet qui est bon pour l’environnement alors je préfère utiliser notre argent public pour appuyer les Québécois et les gens qui habitent ici à Québec avec des mesures pour réduire nos émissions (de GES) et investir peut-être plus dans les transports en commun», a-t-il largué.

Le cœur brisé par l’itinérance

Jagmeet Singh s’est également dit préoccupé par l’enjeu de l’itinérance qui lui «brise le cœur dans un pays comme le nôtre où il fait froid pendant l’hiver». Ottawa, dit-il, doit «faire sa part» pour lutter contre l’itinérance tant au Québec et à Québec que partout ailleurs au pays. «J’apprécie l’opportunité de parler des enjeux qui touchent la Ville et d’utiliser notre pouvoir dans ce gouvernement minoritaire pour aider les gens d’ici.»

Le maire Bruno Marchand s’est dit «très heureux» d’accueillir le chef du NPD à l’hôtel de ville. «C’est notre première rencontre. J’avais hâte de le rencontrer. Nous allons avoir la chance de discuter d’un paquet d’enjeux qui nous concernent et pour lesquels, je pense, on peut être encore mieux arrimé», a-t-il déclaré à la presse avant de discuter en privé avec M. Singh.

Le chef du NPD doit également participer au Carnaval de Québec ce vendredi avant de prendre la route pour Montréal samedi.