La STM réduit ses comités de direction

Dès la semaine prochaine, la Société de transport de Montréal (STM) comptera cinq directions exécutives, au lieu de huit.

«À compter du 13 février prochain [le] comité de direction [de la STM] comptera désormais cinq directions exécutives, plutôt que huit, ainsi que deux directions générales adjointes», a indiqué par communiqué l’entreprise vendredi.

Ces changements devraient faire baisser de 8 % la masse salariale du comité de direction selon la STM.

Pour rappel, la STM a déclaré un déficit budgétaire de 78 millions $ pour cette année.

«Face aux nouvelles habitudes de déplacements de sa clientèle, la STM se doit de repenser et faire évoluer ses façons de faire en matière de planification et de livraison de service afin d’offrir plus de flexibilité et de performance aux plus grands bénéfices de nos clients», a ajouté l’entreprise.

Début janvier, la STM avait mis fin à son offre d’autobus aux 10 minutes lors des heures de pointe. Elle a coupé les huit dernières lignes qui bénéficiaient encore de cette fréquence rapide, qui comptait jusqu’à 31 lignes avant la pandémie.