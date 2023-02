Le Québec a le taux de chômage le plus bas au pays

L’emploi au Québec a connu une hausse significative de 1,1 % en janvier et le taux de chômage continue d’osciller près du creux record en s’établissant à 3,9 %.

C’est d’ailleurs dans la Belle Province qu’on voit le taux de chômage le plus faible au pays, a fait savoir Statistique Canada dans son rapport publié vendredi.

Avec une hausse de 47 000 postes en janvier, l’emploi au Québec a connu sa troisième hausse significative depuis le mois de septembre.

La province a également enregistré une des hausses les plus fortes au pays.

Alors que les emplois à temps plein ont connu une hausse plus modeste (+0,8 %), les emplois à temps partiel ont augmenté de 2,4 % en janvier.

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, l’emploi et le taux de chômage ont peu varié, a indiqué l’agence fédérale.

Au Canada, l’emploi a progressé de 150 000 (+0,8 %), alors que le taux de chômage est resté inchangé à 5,0 %.

«Cela a poursuivi la tendance à la hausse de l'emploi total amorcée en septembre 2022, les augmentations cumulatives totalisant 326 000 (+1,7 %)», a précisé Statistique Canada.

Cette augmentation de l’emploi au pays a été principalement observée dans les secteurs du commerce de gros et de détail (+59 000; 2,0 %), les soins de santé et l’assistance sociale (+40 000; 1,5 %) et les services d’enseignement (+18 000; 1,7%).