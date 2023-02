Les prix des aliments repartent à la hausse: «le consommateur est de plus en plus économe»

Avec la hausse des prix des aliments qui est constatée depuis les dernières journées, les clients sont de plus en plus à la recherche de rabais et de produits économiques, constate le spécialiste de l’industrie agroalimentaire Sylvain Charlebois.

«Il y a moins de choix, donc il y a moins de variété parce que l’on veut mieux gérer les coûts [chez les épiciers]. Il y a moins de saveurs, il y a moins d’options et il y a de plus en plus de marques maison parce que les marges sont plus intéressantes pour les distributeurs. On mise de plus en plus sur des marques comme "Le Choix du président" ou "sans nom" parce qu’on sait que le consommateur est de plus en plus économe», dit-il.

La Presse rapportait vendredi que le prix de plusieurs aliments avait recommencé à grimper après le gel de trois mois annoncé au mois de novembre.

«Les prix augmentent tranquillement, incluant chez Maxi et Provigo où il y avait vraiment un gel de prix au détail», explique Sylvain Charlebois, spécialiste de l’industrie agroalimentaire à l’Université Dalhousie

Les hausses constatées dans certaines épiceries pourraient être plus flagrantes si vous habitez un secteur où la compétition est moindre.

«La compétition joue un grand rôle. Si un magasin est à un endroit où il n'y a pas beaucoup de compétitions aux alentours, les prix risquent d’être plus élevés. S’il y a beaucoup de compétitions pour un produit, les prix pourraient être moins élevés. La grandeur du magasin affecte également. J’encourage vraiment les gens à magasiner leur épicerie», mentionne-t-il.

