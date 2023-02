Lettre trompeuse sur la loi 96: «Si c’était à refaire, j’ajusterais certains mots», admet le député libéral Gregory Kelley

Le député libéral Gregory Kelley changerait certains passages d’une lettre qu’il a signée peu avant la dernière campagne électorale, dans laquelle les libéraux s’engageaient à révoquer un article de la loi 96 limitant selon eux l’accès des anglophones aux services de santé.

«Si c’était à refaire, j’ajusterais probablement certains mots dans cette lettre-là», a-t-il admis en marge d’un point de presse, vendredi, au parlement.

Dans le texte en question, publié dans le journal anglophone The Surburban le 15 août dernier, les libéraux affirmaient vouloir révoquer plusieurs articles de la loi 96, dont celui qui «limite l’accès aux soins de santé et aux services sociaux».

Même s’il convient aujourd’hui que cet article n’existe pas, Gregory Kelley dit ne pas regretter d’avoir apposé sa signature à la fin de cette missive, à côté de celle de huit autres candidats libéraux, dont sept sont aujourd’hui députés.

«Non, je ne regrette pas de faire partie des signatures de cette lettre-là. Mais il faut être très prudent, et ne pas lancer le message que ce n’est pas possible d’avoir accès à des services en anglais», a-t-il expliqué.

Pour cette raison, M. Kelley estime que la députée libérale fédérale, Emmanuella Lambropoulos, est «allée trop loin» en affirmant il y a quelques jours que les anglophones n’ont pas accès à des services de santé au Québec depuis l’adoption de la loi 96. «Ce n’était pas vrai», a dit le député.

Des droits protégés

Non seulement les droits des anglophones ne sont pas brimés par la loi 96, ils sont en plus protégés, a ensuite admis le député libéral, pressé de questions à ce sujet. Un amendement a d'ailleurs été adopté pour garantir l'accès des anglophones à des services en santé dans leur langue, en février dernier, six mois avant la publication de la lettre dans The Suburban.

«Il y a des comités d’accès à des services en français pour les québécois d’expression anglaise partout au Québec, dans tous les CIUSSS, a affirmé Gregory Kelley. Ça existe, parce que parfois il y a des lacunes dans les services. Et les CIUSSS travaillent avec la communauté pour s’assurer que les services sont disponibles.»

Néanmoins, l’élu considère toujours que la loi 96 comprend «des zones grises» qui sont pour lui et ses collèges une source de «questionnement», notamment en raison du délai de six mois après quoi la plupart des services gouvernementaux sont donnés en français aux nouveaux arrivants.

Patate chaude

La loi 96 est une véritable patate chaude pour les libéraux depuis plusieurs semaines. Le 8 décembre dernier, la députée de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGraw, a affirmé que sa mère avait eu des difficultés à obtenir des soins en anglais dans un hôpital montréalais.

Puis, plus tôt cette semaine, le chef libéral Marc Tanguay, qui avait alors défendu Mme McGraw en disant que la situation dont elle parlait était d’ordre «personnel», a semblé mal à l’aise quand on lui a fait remarquer que son parti s’est déjà engagé à retirer la clause de la loi 96 limitant l’accès des anglophones à des soins de santé.

«Ce n'est pas moi qui ai écrit la ligne, mais je vous y réponds aujourd'hui, c'est moi le chef intérimaire, là, je vais répondre à la question, probablement qu'on faisait entre autres référence aux six mois pour les nouveaux arrivants», a-t-il tenté de répondre, mardi.