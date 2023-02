Santé mentale: les travaux du Centre de santé l'Équilibre vont bon train à Saguenay

Dans moins d'un an, le Centre de santé l'Équilibre ouvrira ses portes à Saguenay pour offrir des services plus adaptés et efficaces en santé mentale.

Les travaux ont débuté en juillet dernier dans l'ancienne prison de Chicoutimi.

TVA Nouvelles a eu accès au chantier vendredi matin où 30 % des travaux sont complétés.

«Je suis impressionnée de voir que l'on peut redonner vie à un bâtiment comme ça et qu'en plus, ça va aider les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale», a indiqué la députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, en constatant l'évolution des travaux.

L'immeuble érigé en 1928 comprendra 56 unités.

L'ensemble des services offerts par l'Association canadienne de la santé mentale y seront regroupés.

«On va pouvoir offrir des services encore mieux adaptés et plus efficaces à notre clientèle», a indiqué la directrice de l'organisme, Valérie Maltais.

Deux logements y seront aussi aménagés pour la clientèle en réhabilitation, en plus d'un centre de crise, le premier dans la région.

Jusqu’à maintenant, l’échéancier est respecté.

Les travaux réalisés au coût de 16 millions $ seront complétés en décembre 2023.