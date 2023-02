Tournoi pee-wee et Carnaval: les touristes nombreux à Québec

Les visiteurs sont nombreux à Québec alors que le Tournoi de hockey pee-wee et le Carnaval battent leur plein.

Les hôtels affichent des taux d’occupation qui frôlent le 90% pour le week-end selon le directeur général de Destination Québec cité, Robert Mercure.

« C’est magique! On est tellement heureux! On affiche presque complet! »

« On a des beaux taux d’occupation, on parle de quasiment plein. Il reste quelques chambres, mais, vraiment, on est très contents », a confirmé Alexandra Béliveau-Beaubien, directrice générale de l’Hôtel Champlain.

Les touristes sont de retour dans le Vieux-Québec. On atteint des niveaux semblables à ceux d’avant la pandémie.

« Beaucoup d’Américains. Depuis Noël, ça n’arrête pas », a souligné le guide touristique Sylvain Girard. « C’est un gros gros week-end. La semaine passée aussi, malgré le froid. »

Pour Destination Québec cité, les efforts mis dans les campagnes de publicité pour attirer des visiteurs pendant l’hiver portent leurs fruits.

« On voit qu’il y a beaucoup de monde dans le Vieux-Québec. Je pense que ça va être absolument féérique, magique. Un grand succès à tous les niveaux. »

Robert Mercure s’attend même à ce qu'on dépasse les chiffres de 2019 cette année.

« On risque de battre la meilleure année de l’histoire pendant le Carnaval... »

La situation fait le bonheur des commerçants, pour qui les affaires reprennent après quelques années difficiles.

« La ville est pleine. Ça fait vraiment du bien », s’est réjoui le propriétaire de la brasserie l’Inox, sur Grande Allée, Philippe Desrosiers. « C’est assez fou! Ce soir, on est quand même complet. Demain, Carnaval, je suis complet déjà à 50%... »

Ensemble, le Carnaval de Québec et le Tournoi international de hockey pee-wee engrangent, selon les dernières données disponibles, des retombées économiques de plus de 35 millions $ pour la région.

- Avec les informations de José Laganière, TVA Nouvelles