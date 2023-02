Une distillerie québécoise veut surfer sur la vague du Super Bowl

La petite distillerie québécoise BOLD a profité de l’approche imminente du Super Bowl pour faire un coup marketing avec une publicité annonçant qu’elle s’associait officiellement au SUPER BOLD.

Cette «campagne d’affichage massive» publicitaire est un «coup créatif [...] très champ gauche» de la part de l’entreprise, qui affichera un seul et unique panneau publicitaire, visible dans la grande région de Montréal, a annoncé l’entreprise, par voie de communiqué.

«Pour moi, commanditer le SUPER BOLD, c’est une façon de prouver que nos produits ont atteint une notoriété et une qualité des ligues majeures», a déclaré Mathieu Bélanger, créateur de BOLD, sur le ton de la plaisanterie.

«La compétition est forte ce week-end, mais c’est la mission que je me suis donnée, faire connaître les produits québécois aux consommateurs à travers le monde et il n’y a simplement pas de meilleur moment pour le faire! Bon SUPER BOLD et que le meilleur gagne», a-t-il ajouté, surfant sur la métaphore.

L’entreprise BOLD produit notamment de la vodka, du rhum et du gin.