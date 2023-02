Une septuagénaire d'Alma se retrouve sans logement après un violent incendie

Un violent incendie a ravagé deux résidences du secteur d’Alma tôt vendredi matin, incommodant une femme de 73 ans qui se retrouve sans logement.

L’incendie qui s’est déclaré vers 5h sur le boulevard Saint-Luc à Alma a lourdement endommagé les deux résidences.

La septuagénaire s'est retrouvée à l'hôpital après avoir été incommodée par la fumée. Elle a toutefois reçu son congé sur l'heure du midi.

«Elle est plus âgée, donc plus sujette à avoir des problèmes respiratoires», a mentionné Jean-Pierre Harvey, son voisin immédiat qui lui a prêté assistance pendant l'événement.

M. Harvey a aussi vu sa propre demeure durement touchée par les flammes.

«J'ai été réveillé par le crépitement sur les murs», a-t-il raconté quelques heures plus tard.

Peu de temps après le début de l’incendie , Jean-Pierre Harvey a aperçu sa voisine à l'extérieur, sur la neige.

«Elle avait eu le temps d'appeler les pompiers, mais évidemment, elle était en panique», a-t-il relaté. «Je l'ai amenée chez moi, et 10 minutes plus tard, les pompiers sont arrivés et nous ont demandé de sortir. On s'est réfugiés dans leur véhicule d'urgence.»

Au total, l'incendie a mobilisé 25 pompiers. L'évacuation des résidences avoisinantes menacées par la propagation a été nécessaire.

«En raison des vents, on n'a pas pris de chance», a expliqué le chef aux opérations du Service de prévention des incendies, Jacky Piquette. «On a demandé l'aide de la police pour procéder.»

Tout indique que l'origine des flammes est purement accidentelle. Elles ont pris naissance dans l'abri d'auto, avant de se propager à la résidence de la septuagénaire. Les vents les ont par la suite propulsées dans l'autre sens, à la résidence de M. Harvey.

Le domicile de la femme est une perte totale, mais Jean-Pierre Harvey, qui demeurait à cet endroit depuis la fin de l'été seulement, peut envisager une reconstruction.