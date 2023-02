Des mini-chalets dans les airs au cœur de Charlevoix

LES ÉBOULEMENTS, Charlevoix - Dans la catégorie des mini-chalets du Québec qui en mettent plein la vue, les UHU ont assurément une place de choix.

Versions atypiques - et très design - des traditionnels chalets en A, ces habitations sont perchées à 10 mètres du sol sur de hauts pilotis, au-dessus de la forêt. Quand on y monte, on découvre un intérieur au design soigné et une vue apaisante sur le fleuve Saint-Laurent.

Charles Boutin / Courtoisie Repère Boréal

Design, nature, bien-être

Les UHU comptent parmi les derniers-nés de Repère Boréal, un site de mini-hébergements en nature qui a vu le jour en 2016, aux Éboulements, dans la région de Charlevoix.

Krist Sieb / Courtoisie Repère Boréal

Repère Boréal est un projet familial - celui des frères Jonathan et Simon Galarneau - qui a connu une expansion constante depuis ses débuts, passant d’une poignée d’habitations à louer il y a sept ans à un total de 34 aujourd’hui.

«À l’époque où on a commencé, il n’y avait pas vraiment de sites de mini-chalets au Québec, se rappelle Jonathan Galarneau. Notre objectif était de se démarquer par l’architecture, de faire des choses hors normes.»

Le domaine, paisible et densément boisé, propose différents types d'hébergements. Des prêt-à-camper avec vue sur les étoiles. Des refuges tout équipés conçus à partir de conteneurs maritimes. Des microchalets avec mezzanine et façade vitrée donnant sur la forêt. Et puis, il y a les fameux UHU, au nombre de deux, en location depuis le printemps 2022.

Sarah Bergeron-Ouellet

«L’objectif derrière les UHU, c’était d’abord d’exploiter la vue et de changer la perspective, explique Jonathan Galarneau. Ce n’est pas tous les jours que tu peux te permettre de monter 30 marches et de traverser une passerelle de 25 pieds pour aller dans une cabine à 10 mètres dans les airs! On voulait vraiment que ce soit une expérience en tant que telle.»

Perchoirs douillets

Au-dessus des arbres, les UHU sont minimalistes, mais tout équipés. On y retrouve un grand lit, un espace cuisine (avec plaque de cuisson, petit frigo, ustensiles, verres à vin cannelés, cafetière à piston en inox), une douche (avec vue), une toilette, le wi-fi, des haut-parleurs et même un plancher chauffant.

Yulneverroamalone / Courtoisie Repère Boréal

Le coin repas consiste simplement en un petit comptoir avec des tabourets, mais en été, il est possible de s’attabler dehors sur la terrasse-passerelle ou encore sur la terrasse située au niveau du sol, où se trouve le foyer extérieur.

La vue - sur les étoiles par le plafond ou sur le fleuve par la façade vitrée - est réellement un des points forts du UHU. Se réveiller le matin en regardant la brume se dissiper au-dessus du Saint-Laurent est assurément l’un des petits bonheurs d’un séjour d’hiver dans ce perchoir!

Sarah Bergeron-Ouellet

Le design unique du refuge est également remarquable, et on n’est pas les seuls à le constater: les UHU ont remporté plusieurs prix de design et d’architecture, notamment celui de Grand Lauréat - Architecture aux Grands prix internationaux du design 2022.

Espace spa

Quant au domaine lui-même, il faut aussi prendre le temps de l’explorer. Repère Boréal est doté d’une zone spa accessible à tous ses clients. Sous de grands cèdres et quelques guirlandes de lumières se trouvent un sauna-baril et plus d’une demi-douzaine de bassins chauds.

S’ajoutent à cela deux chèvres - nommées Robert et Réal - et quelques poules installées dans un poulailler conçu à partir de retailles de conteneur. À la réception, on peut d’ailleurs acheter quelques «œufs de poules heureuses» ainsi que des paniers de provisions garnis de produits de la région.

Infos pratiques:

Les UHU

Pour 2 personnes

À partir de 429$ par nuit (2 nuits minimum)

Le mot «uhu» veut dire hibou en innu

Les autres mini-habitations de Repère Boréal:

Les Maïkan, des prêt-à-camper design (les seuls sans salle de bain privée), à partir de 139$ par nuit

Les Shiship, conçus à partir de conteneurs maritimes, à partir de 189$ par nuit

Les Mashk, des microchalets sur deux étages, à partir de 229$ par nuit

Aussi: l’Utapi et le Nish, deux chalets grand format, à partir de 229$ ou 455$ par nuit

En savoir plus: repereboreal.com

Quoi faire? (si besoin)

Dans les environs:

Se régaler au restaurant Le Sainti, à Saint-Irénée - lesainti.com

Visiter la ferme Alpagas Charlevoix ou y essayer «l’alpa-trekking» (rando guidée avec un alpaga) - alpagascharlevoix.com

Se promener dans les petites boutiques de Baie-Saint-Paul - destinationbaiestpaul.com

Déguster une pâtisserie chez Pains d’exclamation! au centre-ville de La Malbaie - painsdexclamation.com

Dans la région:

Skier ou randonner au Massif - lemassif.com

Découvrir les parcs nationaux de Grands-Jardins et de Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie - sepaq.com/pq/grj et sepaq.com/pq/hgo