Famille de 6 décimée: comment reconstituer la scène de l’incendie?

Plusieurs tragédies ont marqué le Québec cette semaine, notamment l’incendie survenu à Saint-Jaques-de-Montcalm, dans Lanaudière, où ont péri Alex Guillemette et Katherine Bouchard-Poulin et leurs quatre enfants âgées de 9 semaines, 2 ans, 5 ans et 8 ans.

Comme la cause est toujours inconnue, les équipes s’affairent toujours à déterminer les circonstances entourant cet événement mortel.

Ces deux équipes, l’identité judiciaire et celle des spécialistes en chimie du feu, sont en mesure de reconstituer la scène en analysant des débris, le matériel électrique, la pollution de l’endroit et le parcours des flammes.

D’abord, les experts doivent bien déblayer la zone.

Lors de la reconstitution, les spécialistes évaluent la ventilation ainsi que le mode de propagation du feu.

Ensuite, ils sont capables de suivre les traces du feu, leur permettant de replacer tous les meubles au centimètre près.

Des produits explosifs pourraient être à l’origine du brasier, selon les experts. Il s’agirait d’un accident.

En ce qui a trait à l’identification des victimes, il faudra certes, avoir recours à des empreintes dentaires ou, dans le cas du poupon, reconstituer l’ADN des parents