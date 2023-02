Un Harry Styles «privilégié» sacré artiste de l'année aux Brit Awards

Déjà auréolée d'un Grammy la semaine dernière, la pop-star britannique Harry Styles a été désignée artiste de l'année samedi à Londres lors des Brit Awards, les prix de la musique au Royaume-Uni.

«Cette nuit a été vraiment, vraiment spéciale pour moi et je ne l'oublierai jamais», a savouré le chanteur, également récompensé des prix d'album de l'année et meilleur album pop pour «Harry's House», ainsi que celui de chanson de l'année, avec «As It Was».

Bien que non genrée depuis 2022, dans un souci de récompenser les candidats «uniquement pour leur travail et leur musique», la catégorie artiste de l'année n'a cette fois vu concourir que des hommes, après la victoire d'Adèle lors de la dernière édition.

«Je suis très conscient de mon privilège ici ce soir», a expliqué Harry Styles, qui a dédié cette récompense à ses consœurs pressenties dans la liste finale, mais qui n'ont finalement pas été nommées pour la récompense phare de la cérémonie.

Le président des Brit Awards, Damian Christian, avait déclaré ce mois-ci qu'il était «décevant d'observer ce manque de représentation féminine», tout en le justifiant par un défaut de sorties musicales majeures de la part de femmes artistes de premier plan.

Sur les réseaux sociaux, l'annonce d'une sélection de cinq candidats masculins avait provoqué un tollé. «Un pas en avant, trois pas en arrière», avait par exemple déploré sur Twitter Tim Burgess, chanteur des Charlatans.

C'est en revanche bien une femme qui a raflé les prix d'artiste international et meilleure chanson de l'année: la vedette américaine Beyoncé, toutefois absente de la soirée.

Devenue il y a une semaine à Los Angeles l'artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards, elle a notamment devancé Taylor Swift et Kendrick Lamar dans la première des deux catégories.

La cérémonie a aussi permis à de jeunes talents de prendre la lumière, comme la formation de rock indé Wet Leg, sacrée groupe de l'année et dans la catégorie de meilleur artiste émergent.

L'un de ses membres a lancé un «J'em***** les Tories», qui a reçu des applaudissements du public, mais été «bipé» à la télévision. Le programme était par ailleurs retransmis par la chaîne ITV.