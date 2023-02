Un nouvel objet volant détecté et abattu dans le nord du Canada

Un objet aérien d'abord repéré dans le ciel du Yukon par le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) a été abattu à la demande du premier ministre canadien, Justin Trudeau.

«J’ai ordonné que soit ramené au sol un objet non identifié qui violait l’espace aérien canadien, indique-t-il via Twitter. Le tir provenant du U.S. F-22 a atteint l’objet.»

J’en ai discuté avec le président Biden, cet après-midi. Les Forces canadiennes vont maintenant rapatrier et analyser les débris de l’objet. Merci au NORAD de veiller sur l’Amérique du Nord. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

Le NORAD, une organisation binationale américaine et canadienne chargée du contrôle aérospatial en Amérique du Nord, avait d'abord confirmé par communiqué, en après-midi, la présence de cet objet, dont peu de détails sont connus, dans l'espace aérien canadien.

«Les Forces canadiennes vont maintenant rapatrier et analyser les débris de l’objet», ajoute le premier ministre dans un deuxième tweet.