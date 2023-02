Une campagne publicitaire chrétienne au Super Bowl inquiète

Une campagne publicitaire faisant la promotion du christianisme et de Jésus s’invite cette année dans notre écran pour l’occasion du Super Bowl: plusieurs experts sonnent l’alarme.

La campagne promotionnelle «He Gets Us», qui a reçu un investissement de 100 millions de dollars, diffusera deux publicités de 30 secondes dimanche lors du Super Bowl.

Du côté de leur site Internet, le contenu proposé s’articule autour des sujets d’actualité, comme l’intelligence artificielle et la justice sociale. Le protagoniste de la campagne porte également plusieurs visages : un immigrant, un réfugié, un militant des droits de la femme et contre l’injustice raciale.

«Peu importe ce que vous affrontez, Jésus l’a fait aussi», dit la campagne.

Même si cette campagne s’inscrit dans la lignée de la NFL, où les symboles religieux sont nombreux, des experts s’inquiètent pour plusieurs raisons.

«He Gets Us» est une filiale de The Servant Foundation, qui a donné des dizaines de millions de dollars à l’Alliance Defending Freedom. Celle-ci est un groupe juridique chrétien conservateur qui s’est impliqué pour restreindre les droits de la communauté LGBQ+.

De plus, l’un des plus grands donneurs est le cofondateur de Hobby Lobby, David Green. Hobby Lobby est reconnu pour avoir soutenu une législation anti-LGBTQ et pour avoir réussi à pousser la Cour suprême à donner le feu vert aux entreprises de refuser la couverture médicale de la contraception selon leurs croyances religieuses.

La campagne publicitaire est également associée aux églises évangéliques, même si «He Gets Us» affirme le contraire. L’évangélisme chrétien est lié au conservatisme et influence grandement la politique américaine.

Aussi, selon plusieurs, l’objectif de «He Gets Us» serait de courtiser les jeunes qui voient le christianisme comme toxique. Mais pour d’autres chrétiens, le message véhiculé par la campagne n’est pas authentique.

«Les jeunes sont des natifs du numérique qui comprennent la différence entre le marketing lisse et l’authenticité. Les mégaéglises, les mégaévénements et les mégadépenses en marketing sont perçus comme de l’argent qui aurait pu être utilisé pour financer des programmes communautaires et défendre les personnes opprimées et marginalisées», croit Kevin M. Young, pasteur et bibliste.