Une pétition pour éviter des coupes au «Montreal Gazette»

Une pétition a été lancée sur Internet, jeudi, dans le but d’éviter des coupes importantes au «Montreal Gazette», puisque le dernier quotidien anglophone de la métropole pourrait bientôt perdre près de 25 % des effectifs de sa salle de rédaction.

«Si Postmedia procède à des mises à pied au sein de la Gazette, la salle de rédaction sera réduite à environ 30 employés - un nombre clairement insuffisant de journalistes, de photographes et de rédacteurs pour couvrir une région métropolitaine de plus de 4 millions d'habitants», ont indiqué «des amis» du «Montreal Gazette», qui ont créé la pétition, dans une lettre ouverte.

1) Lorsque nous avons appris que la salle de rédaction de la Gazette de Montréal pourrait bientôt subir une réduction de près de 25 %, il était réconfortant que @JoseeLegault soit l'une des premières commentatrices à soutenir mon journal. — Aaron Derfel (@Aaron_Derfel) February 11, 2023

L’objectif initial était de 1000 signataires. Samedi soir, dans une série de messages publiés sur le réseau social Twitter, le journaliste du “Montreal Gazette” Aaron Derfel se réjouissait de la mobilisation des lecteurs.

«Depuis jeudi soir, plus de 900 personnes ont signé cette pétition, a-t-il écrit. Et parmi les signataires, on trouve de nombreux francophones qui soutiennent la “Gazette”, le seul journal anglophone de Montréal. C'est un formidable élan de solidarité, qui jette un pont entre les deux solitudes.»

Sous la pétition, une signataire, Lauren Beaton, a rappelé l’importance de ce journal pour la communauté anglophone de la Belle Province.

«Je signe parce que je suis abonnée à ce journal depuis longtemps, a-t-elle affirmé. C’est extrêmement important pour plus d'un million d'anglophones du Québec, et en particulier de Montréal, de continuer à avoir accès à des nouvelles de qualité dans ce journal anglophone. Veuillez annuler la décision de réduire le personnel des nouvelles et des journalistes.»

Le 24 janvier dernier, l’éditeur de journaux Postmedia avait annoncé devoir mettre à pied 11 % du personnel de ses salles de rédaction. L’éditeur est notamment propriétaire du «National Post», du «Ottawa Citizen» et du «Vancouver Sun».