«La Voix»: une identité artistique unique

Pour réussir en musique, il est toujours préférable d’avoir sa propre identité musicale, qui va permettre de se démarquer des autres propositions. Mélodie-Jade a ouvert la porte sur son univers unique durant son audition à l’aveugle de La Voix ce dimanche, en interprétant une version décalée du célèbre Papaoutai de Stromae.

• À lire aussi: «La Voix»: elle fait pleurer ses parents pendant un duo improvisé avec Mario Pelchat

Dès qu’il a reconnu la chanson, Corneille a appuyé sur son bouton, suivi de Marc et de Marjo.

Alors que Mélodie-Jade tentait de reprendre ses esprits après sa prestation, Corneille est allé lui faire une accolade pour la réconforter. La connexion était clairement établie.

«Tu as pris le risque de chanter du Stromae en le faisant bien», a-t-il expliqué. «Je suis venu à La Voix pour te rencontrer.»

Le coach n’a pas eu besoin d’en rajouter, Mélodie-Jade semblait avoir pris sa décision. «Je savais que Corneille allait comprendre mes influences et où je veux aller», a-t-elle raconté en entrevue. «Il a traversé des épreuves avant de réussir, et même si nos histoires ne sont pas les mêmes, je viens aussi d’un milieu atypique. Mon père était dans un gang de rue et il s’est fait assassiner quand j’avais 16 ans. C’est facile de penser que la vie ne nous aime pas et qu’on n’est pas chanceux. Corneille a su faire preuve de résilience et je suis aussi comme ça. Je savais qu’on allait se comprendre.»

Écoutez Anaïs Guertin-Lacroix revenir sur La Voix dans son segment culturel diffusé chaque jour en direct 6 h 35 sur QUB radio :

Mode de vie

La pandémie a aidé Mélodie-Jade à approfondir sa démarche artistique. «J’ai beaucoup travaillé sur mes compositions. Mon ami m’a proposé d’aller à La Voix pour voir la réaction du public et des gens du métier.»

La jeune femme de 23 ans se sent prête, elle se connaît en tant qu’artiste et sait comment elle veut se présenter. «J’ai toujours aimé prendre des chansons et en faire des choses différentes, me les approprier. La musique fait partie de ma vie. J’ai aussi toujours écrit des textes et des poèmes. Sans le savoir, je pense que je me préparais à ce qui arrive, mais je ne m’en rendais pas compte.»

Sœur du rappeur MikeZup, elle peut aussi compter sur son aide et son soutien. «Je me suis dit: "si mon frère a été capable de percer dans son domaine, pourquoi pas moi?" J’ai commencé à être plus sérieuse dans mon écriture, dans ce que j’avais envie de faire. J’ai pu profiter de son studio durant les confinements, j’y ai passé des heures et des heures à créer et à penser à ma musique.»

Bien-être

En faisant de grands changements dans sa vie, Mélodie-Jade a aussi découvert le yoga. «C’est libérateur pour moi d’être capable d’analyser mes pensées, de ressentir mes émotions, de penser à ce qui se passe dans mon corps. Le yoga a eu un effet boule de neige dans ma vie, ça m’a amené plein de choses différentes.» Cette pratique lui a aussi permis d’atténuer les symptômes de la maladie de Crohn qui lui a été diagnostiquée. «Quand j’ai commencé à faire du yoga, à mieux manger, à faire de l’acupuncture, de la méditation et des techniques de respiration, ma maladie est passée d’extrême à quasiment en rémission en moins de six mois. Le stress est un facteur de l’inflammation, et je travaille fort à réduire cette composante.»

L’empathie et la douceur de Corneille devraient également l’aider à aller loin dans l’aventure de La Voix.

Gabrielle Grenon, 15 ans, Terrebonne

Plus jeune candidate de la saison, Gabrielle Grenon a impressionné les entraîneurs qui se sont tous retournés lors de sa prestation avec What A Girl Wants de Christina Aguilera. «Chanter est une des rares choses dans laquelle je suis bonne», a-t-elle avancé en entrevue. «Sur scène, c’est mon moment à moi. Ma vie sans la musique serait plate, et quand j’entends des applaudissements, je me sens appréciée, ce qui n’est pas quelque chose qu’on reçoit dans la vie de tous les jours. Ça me rend fière de moi-même.» L’adolescente peut aussi compter sur un professeur de choix, puisqu’elle est une élève de Kevin Bazinet, gagnant de La Voix en 2015. «Il est vraiment gentil, il m’apprend beaucoup de choses. Il m’a beaucoup aidée avec mon anxiété, pour ne pas arriver trop stressée à l’audition à l’aveugle. Je savais à quoi m’attendre et ça m’a rassurée.» Si tous les entraîneurs ont souligné son talent brut, c’est Marc Dupré qui a su trouver les mots justes. «Son discours m’a amenée vers lui. Il m’a dit qu’il voyait déjà où il pouvait m’amener et ça m’a mis en confiance. Ça fait aussi plusieurs années qu’il est coach et on a vu comment il agit avec ses protégés. En plus, il est super drôle.» Le fait d’être la plus jeune de la saison ne l’inquiète pas du tout. «J’ai pris ça comme un honneur. Je suis venue dans cette émission pour débuter une carrière dans ce milieu. Je ne suis pas là pour niaiser, même si je suis la plus jeune.»

Joël Boudreault, 32 ans, Alma

Dernier candidat des auditions à l’aveugle, le bleuet d’Alma a craint de ne pouvoir chanter I Surrender pour les entraîneurs. «J’ai essayé à de nombreuses reprises par le passé de me présenter à La Voix ou à Star Académie. Cette année, ça fonctionne enfin. Je pense que la maturité et l’expérience m’ont aidé. C’était le bon moment pour moi.» Le trentenaire chante depuis sa plus tendre enfance. «Mes parents faisaient de la musique. J’avais 4 ans et je pleurais pour les accompagner lorsqu’ils partaient faire des spectacles. J’ai ensuite commencé avec eux. Mon père est décédé en 2021 et j’ai continué avec ma mère et mon chum. Je n’ai jamais lâché.» Mario Pelchat a eu les larmes aux yeux en l’entendant chanter. «Quelle voix et quelle puissance», s’est-il exclamé. «Je suis sidéré de n’avoir jamais entendu parler de toi, alors qu’on vient du même coin.»

Audrey Lachance, 39 ans, Saint-Roch-de-l’Achigan

Chanter est un besoin vital pour Audrey Lachance. «Ça m’a toujours permis d’exprimer mes émotions, autant mes joies que mes peines. Dans la vie, il y a des gens qui travaillent comme des fous, d’autres qui sont adeptes d’un sport ou autre. Moi, c’est la musique. À certaines périodes de ma vie, j’ai essayé de mettre ça de côté, mais il me manquait quelque chose.» Sa reprise de The Best de Tina Turner n’a laissé aucun doute à Marjo qui a été suivie par Mario Pelchat et Marc Dupré. «Voir les chaises se tourner a été libérateur, ils m’ont donné de beaux compliments.» Pour la convaincre de rejoindre son équipe, Marjo est même allée la rejoindre sur scène pour l’embrasser, un geste loin d’être anodin. «Chaque coach aurait pu m’apporter des éléments. Marjo a dit que j’étais une émotive comme elle, elle est venue me prendre dans ses bras, et j’ai décidé d’aller avec elle.» Mère monoparentale, Audrey Lachance terminera prochainement ses études pour devenir CPA. «J’espère me faire connaître du grand public pour pouvoir faire des petits contrats privés de temps en temps. Mais juste vivre l’expérience est déjà une expérience en soi.»

Les recrues des équipes

Équipe Corneille

Mélodie-Jade, 23 ans, Montréal

Mathieu Langlois, 24 ans, Granby

Équipe Marc Dupré

Nathaël Barrière Morissette, 17 ans, Vaudreuil-Dorion

Gabrielle Grenon, 15 ans, Terrebonne

Darren Vaudreuil, 26 ans, Québec

Équipe Marjo

Steven Grondin, 28 ans, Sainte-Clotilde-de-Beauce

Audrey Lachance, 39 ans, Saint-Roch-de-l’Achigan

Christopher Therrien, 33 ans, Sainte-Anne-de-Madawaska (Nouveau-Brunswick)

Équipe Mario Pelchat

Joël Boudreault, 32 ans, Alma

Tommy Demers, 43 ans, Acton Vale