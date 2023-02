Mystère des objets volants: «on veut déstabiliser et provoquer»

L’objet volant abattu en haute altitude au Yukon, samedi, interpelle plusieurs Canadiens, qui se demandent si ces incursions d’objets dans notre espace aérien doivent nous inquiéter.

• À lire aussi: L'espace aérien, qui était temporairement fermé, a rouvert au-dessus du lac Michigan

• À lire aussi: Objet volant abattu: Justin Trudeau en route vers le Yukon

Récemment, l’espace aérien au-dessus du lac Michigan, tout près du Canada, a dû être temporairement fermé en raison d’une menace de «défense nationale».

AFP

En entrevue à LCN, un ancien cadre du Service canadien de renseignement de sécurité, Michel Juneau-Katsuya, nous offre quelques pistes sur les circonstances de ces incidents.

Que ces objets viennent de Chine ou non, le Canada doit être prêt à intervenir.

«On est habitué à des incursions [...] souvent par des avions de chasse chinois ou russe, qui viennent simplement tester notre défense [...] Ce que l’on voit, c’est des incursions qui vont un petit peu plus loin et qui déstabilisent la gouvernance des deux pays», a-t-il soulevé.

Justin Trudeau a annoncé qu’il allait se rendre au Yukon dimanche, pour assister les communautés affectées par l’incident.

Des équipes ont été envoyées sur place pour récupérer les débris.

«Définitivement, récupérer les engins, de mieux les regarder et d’explorer la provenance, ou à quoi ils servaient, [ce sera utile] [...] On veut déstabiliser et provoquer», assure-t-il.

Objet au Yukon

En point de presse samedi, la ministre de la Défense nationale du Canada, Anita Anand avait révélé que l’objet abattu était de «forme cylindrique».

AFP

Au fil des heures, on risque d’obtenir davantage de détails sur les composantes et fonctions de l’engin.

Selon M. Juneau-Katsuya, la priorité pour les autorités, c’est de comprendre ce que sont réellement ces engins ainsi que leur provenance.

Rappelons que le ballon-espion abattu près de la Caroline du Sud était de fabrication chinoise, alors que l’information n’est toujours pas connue pour les autres objets volants.

«On est en train tranquillement de dénouer ce mystère-là», a-t-il évoqué.

Une provocation?

Les relations entre la Chine et les États-Unis sont mises à mal depuis l’apparition du ballon-espion dans l’espace aérien américain pendant plusieurs heures.

L’hypothèse que des objets auraient été envoyés dans le ciel américain pour déstabiliser l’administration Biden n’est pas écartée.

«Y aurait-il des éléments, à l’intérieur du leadership chinois, qui tentent de provoquer justement un conflit entre la Chine et les États-Unis?», se questionne Michel Juneau-Katsuya.

*Voyez l’entrevue avec Michel Juneau-Katsuya dans la vidéo ci-dessus*