«On se sent seul»: une infirmière dénonce la pratique de temps supplémentaire obligatoire

Une infirmière de l’Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis dénonce la pratique de temps supplémentaire obligatoire (TSO). Voici son témoignage.

«J’essaie vraiment de ne pas pleurer. C’est sûr qu’on se sent démuni, on se sent seul. Oui, on a des gens autour de nous, mais c’est une fatigue accumulée», raconte Virginie Beffort, infirmière clinicienne depuis huit ans.

Jeudi dernier, Mme Beffort a publié un message sur les réseaux sociaux pour dénoncer la situation.









Lorsqu’elle a commencé le métier, le temps supplémentaire existait, mais il n’était pas nécessairement obligatoire. Toutefois, les deux dernières années ont été plus corsées.

Malgré la situation, elle continue d’aller au travail.

Christine Leclerc est également infirmière. Cela fait quatre jours qu’elle est en arrêt maladie.

«La pression sur les épaules est beaucoup moins là, je respire mieux. J’ai de meilleures habitudes de sommeil. Quand tu ne dors même pas quatre heures entre tes deux quarts de travail, ça a un impact sur tout le reste. Depuis que je suis arrêtée, j’ai de meilleures routines de sommeil», témoigne celle qui ressent déjà une différence dans ses habitudes de vie.