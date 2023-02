Plusieurs personnes, dont des enfants, secourues 150 heures plus tard

Des sauveteurs continuent de secourir plusieurs personnes des décombres, dont des enfants, une semaine après les séismes meurtriers qui ont fait plus de 30 000 morts.

Selon l’ONU, le bilan pourrait même «doubler».

Rappellons que le tremblement de terre qui a assailli la Turquie était de magnitude 7,8.

La Syrie est toujours aux prises avec des conflits en zones rebelles. L'agence France-Presse rapporte, d'ailleurs, que «onze personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées samedi dans une attaque attribuée au groupe Etat islamique (EI) dans le centre de la Syrie».

Une fillette secourue des décombres après 150 heures en Turquie

Une fillette a été secourue sous les décombres à Hatay, en Turquie, 150 heures après les violents séismes.

Reuters

La vidéo montre la jeune fille transportée sur une civière par les secouristes.

Le gouvernement turc a indiqué vouloir investiguer en profondeur afin de déterminer les responsables des effondrements massifs de ces milliers de bâtiments et a ordonné la détention de 113 suspects.

Selon le vice-président turc, Fuat Oktay, 131 suspects auraient déjà été identifiés comme responsables.

Un petit Syrien raconte comment il a survécu au drame qui a frappé son pays il y a une semaine

Dans la ville de Jandaris, en Syrie, un père, Abdullah Rasheed Aboud, et son fils, Nagm Aboud, racontent la tragédie qu’ils ont vécue durant les puissants séismes.

Reuters

Abdullah expose son récit.

«Nous dormions tous, la plupart de mes enfants dormaient. Soudain, le sol a tremblé, nous avons eu peur et nous nous sommes levés rapidement. À la deuxième secousse, l'électricité s'est coupée. Une secousse plus importante s'est produite, les murs ont commencé à tomber sur les enfants et les bâtiments s'effondraient. Nous ne savions pas quoi faire. J'ai juste essayé d'attraper mes enfants. Mes jambes ne pouvaient pas me tenir. J'ai dit à mes enfants de se couvrir la tête.»

Une de ses filles s’est «Dieu merci, seulement cassé le bras», se rassure-t-il.

Reuters

Le garçon explique comment il a réussi à esquiver l’écroulement de la maison dans laquelle il se trouvait.

«Nous étions dans le bâtiment et le mur est tombé sur mes frères et sœurs. Dieu merci, rien ne nous est arrivé ni à ma sœur. Nous avons quitté le bâtiment avec un miracle, je ne sais pas comment, un autre tremblement de terre a eu lieu alors que nous étions dans la rue.»

- D'après les informations de Reuters et de l'Agence France-Presse