Réparations qui traînent: une municipalité contrainte d’imposer un sens unique sur un pont

Des réparations laissées en suspens pendant des années sur un pont de L’Assomption, dans Lanaudière, ont forcé la municipalité à rendre à sens unique ce lien historiquement privilégié avec son centre-ville.

Le pont en question est le pont Reed-Séguin construit en 1920 afin d’offrir aux résidents du sud de la rivière L’Assomption un meilleur accès au centre-ville.

En entrevue, le maire de l’endroit, Sébastien Nadeau, nous a expliqué qu’il y a cinq ans, pour des raisons de sécurité, le ministère des Transports a ordonné la fermeture d’une des deux passerelles piétonnières situées de chaque côté de la structure. L’année suivante, l’autre passerelle a aussi été condamnée.

«On n’avait plus de passerelles, on attendait que le MTQ procède à des réparations et comme on n’a jamais eu d’échéanciers, on a décidé de faire un corridor protégé», a souligné M. Nadeau.

L’installation du corridor pour piétons et cyclistes à même le tablier du pont a toutefois réduit considérablement la largeur disponible pour les automobiles qui doivent passer en alternance sur cette structure qui était déjà connue pour son étroitesse.

«On s’est rendu compte que l’alternance de circulation entre les automobilistes s’effritait», a indiqué le maire, ajoutant que son administration a tout essayé pour faciliter les passages, mais que l’imposition d’un sens unique a finalement été la solution retenue.

La Ville a donc décidé le mois dernier de rendre le pont à sens unique, en direction nord (vers le centre-ville) 22 heures sur 24, puis vers le sud deux heures par jour, soit entre 16 h et 18 h.

M. Nadeau a souligné que de prévoir un sens unique entre 16 h et 18 h était important afin de libérer le réseau routier sur le territoire de la municipalité, notamment la route provinciale 341, qui relie le nord et le sud de la région, déjà surchargée à ce moment de la journée.

La 341 sera élargie au cours des prochaines années, a souligné le maire.

«Ça va libérer notre circulation et dès que la 341 va être réparée, on va mettre le sens unique sur le pont Reed-Séguin 24 heures sur 24 en direction nord seulement, comme ça le message sera clair.»

La levée du sens unique dépendra donc ultimement de la remise en état des passerelles pour piétons sur le pont.

Contacté au sujet de cette situation, le ministère des Transports nous a indiqué «qu’une étude d’opportunité est présentement en cours concernant le pont Reed-Séguin» sans donner plus de précision, mais semblant toutefois renvoyer la balle dans le camp de la municipalité. «Les passerelles sont, quant à elles, gérées par la Ville de L’Assomption», nous a-t-on dit.

Entre-temps, des résidents du secteur sud de L’Assomption déplorent les inconvénients que tout cela provoque.

«On doit faire un détour d’environ 3 km pour revenir du centre-ville par la route 341 ou la 343 [situées aux extrémités est et ouest de la ville] depuis le sens unique», déplore Denise April, une citoyenne.

Un lien nécessaire

Le pont Reed-Séguin, inauguré en 1920, doit son nom à deux hommes politiques de la région, soit le député provincial Walter Reed et le maire de L’Assomption et député fédéral local, Paul-Arthur Séguin.

Selon un document d’archives consulté sur la page Facebook de la Ville de L’Assomption, avant la construction de ce pont les gens traversaient la rivière à cet endroit dans un bac, sorte de barge, ou plus tard grâce à des ponts qui ne résistaient pas à la furie des glaces au printemps.

«On rétablit alors le bac d’antan pour répondre aux besoins de la population, tandis qu[‘un] marchand [...] jette un «pont volant» qu’on enlève à l’automne et qu’on réinstalle au printemps», peut-on lire dans le document d’archives.

Mais, le même document ajoute qu’«en 1918, les cultivateurs au sud de la rivière réclament un pont fixe - solide et permanent - pour accéder en tout temps au village».

Deux ans plus tard, le pont érigé par la Dominion Bridge et baptisé en l’honneur de MM. Reed et Séguin était ouvert.