Rihanna en met plein la vue à la mi-temps du Super Bowl

La chanteuse américaine Rihanna a chanté plusieurs de ses chansons les plus connues lors des treize minutes de spectacle dont elle disposait lors de la mi-temps du Super Bowl.

Rihanna avait promis que le spectacle serait une «célébration de sa musique» et le public a été servi.

Elle a d’abord lancé les hostilités sur une plateforme du haut des airs avec sa chanson B**** Better Have My Money et a rejoint une dizaine de danseurs sur scène sur sa chanson Where Have You Been.

Getty Images via AFP

La chanteuse a ensuite enchaîné avec Only Girl (In The World), We Found Love, Rude Boy, Work, Wild Thoughts, Pour It Up, All Of The Lights, Run This Town, Umbrella et Diamonds.

De manière générale, la performance de Rihanna a été très bien accueillie par les internautes.

Le visuel est INCROYABLE ! Respectez Rihanna ! Ma star est de retour ! — Émeline (@niniepsycho) February 13, 2023

Rihanna | Super Bowl highlights | 4K pic.twitter.com/suEghDgjRh — James Benge (@jamesbenge) February 13, 2023

Le joueur de basketball LeBron James et le sprinteur Usain Bolt ont d’ailleurs partagé leur admiration pour la chanteuse sur Twitter.

Rih got so many killer tracks!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥. 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾♦️ — LeBron James (@KingJames) February 13, 2023

Riri 🙌🏿 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 13, 2023

Le rappeur A$AP Rocky était notamment présent sur le terrain pour encourager Rihanna.