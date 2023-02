Ballons abattus par des chasseurs américains: Trudeau continue de défendre la capacité du pays à protéger son ciel

Justin Trudeau a de nouveau défendu la capacité du Canada à protéger son ciel, même si ce sont des pilotes de chasse américains qui ont abattu les quatre ballons qui ont pénétré notre espace aérien sans permission ces derniers jours.

«Il y avait des avions de chasse canadiens et américains qui étaient sur place et la commande, c’était que celui qui avait la meilleure option [de tir], le plus rapidement, abatte cet objet», a expliqué le premier ministre en déplacement à Whitehorse, au Yukon.

Il a souligné que le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) est une organisation conjointe américano-canadienne dont la mission est de surveiller et protéger l’ensemble de l’espace aérien nord-américain et non pas celui du Canada ou des États-Unis uniquement.

Faiblesse canadienne

Bien que M.Trudeau ait souligné que cet épisode est «un très bel exemple de comment [NORAD] fonctionne bien», pour le chef conservateur, Pierre Poilievre, c’est plutôt une démonstration de plus que «le Canada ne peut pas se défendre».

«En raison de la mauvaise gestion de la Défense nationale, le Canada ne dispose pas de système d’alerte précoce efficace pour détecter ce type d’incursion dans notre espace aérien», a-t-il déclaré.

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a annoncé en juin un investissement de 4,9 milliards $ dans notre système de radar qui n’a pas été mis à jour depuis les années 80. L’objectif avoué est de détecter les nouvelles technologies militaires et les missiles chinois et russes.

Mais en attendant, «les organisations fédérales responsables de la sûreté et de la sécurité de la région de l’Arctique [...] ne sont pas prêtes à réagir aux exigences accrues en matière de surveillance», écrivait en novembre la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan.

Impatience américaine

En mai dernier, le sénateur de l’Alaska, Dan Sullivan, a reproché au Canada en mai dernier de «profiter» du parapluie américain pour se protéger sans respecter ses engagements de dépenses en défense alors même qu’«un brutal dictateur est à nos portes», a-t-il pesté.

En 2006, les membres de l’OTAN se sont engagés à consacrer au moins 2 % de leur PIB à la défense chaque année. Mais en 2021 le Canada consacrait 1,4 % de son PIB à la défense. Si les prévisions ne changent pas, ce chiffre passera à 1,59 % en 2026, toujours très loin de la cible.