La météo joue au yoyo à ce temps-ci de l’année. Le résultat est que les gouttières gèlent et dégèlent et il y a des glaçons tout le tour de la maison.

Que vous soyez en appartement ou propriétaire d’un condo ou d’une maison, on doit surveiller l’effet de la météo sur le bâtiment parce que ça pose des risques.

«Il faut faire attention au ruissellement autour du bâtiment, parce qu’il y a une accumulation de neige importante et soudainement, on a un temps doux», explique Sylvain Brosseau, expert en bâtiment.

AFP

Pour ce qui est des glaçons, M. Brosseau explique qu’il faut s’en méfier, puisqu’ils peuvent annoncer des problèmes de condensation.

«Habituellement, des glaçons, ça annonce qu’il y a un problème majeur à l’intérieur du toit», dit-il. «Ça peut être un problème de ventilation, d’isolation, une fuite et dans tous les cas, l’intérieur du toit va devenir plus chaud qu’à l’extérieur et la neige sur le toit, va fondre et former le glaçon.»

Il faut également porter attention à l’accumulation de neige qui se fait sur le toit. Plusieurs maisons ont besoin d'un bon coup de pelle pour retirer la neige qui s'est accumulée rapidement sur leur toiture. Comment savoir si votre toit a atteint la capacité maximale de neige qu'il peut supporter?

Getty Images via AFP

«Quand ça approche le deux pieds de neige, il faut commencer à s’inquiéter», déclare l’expert en bâtiment. «On peut enlever la neige avec une pelle munie d’un manche télescopique pour éviter une chute.»

M. Brosseau rappelle que la neige qui s’accumule sur les terrasses peut également représenter un risque.

«Les structures de galerie ne sont pas conçues pour supporter ces surcharges de poids qui est de la neige épaisse», dit-il en rappelant qu’il «faut toujours laisser les portes dégagées.»

Voyez le segment complet pour savoir comment bien entretenir votre maison après l’hiver.