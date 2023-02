En février, célébrons l’amour et l’amitié

On dit que janvier est le mois du divorce et février le mois des amoureux, que l’on fête le 14, jour de la Saint-Valentin, dans une grande majorité de pays. Cette date devient une occasion privilégiée pour manifester son amour à l’élu(e) de son cœur.

Différentes façons existent pour célébrer son amour : un souper aux chandelles arrosé au champagne et musique romantique, un cadeau personnalisé, des roses rouges, symbole de la passion, sans oublier la nuit qui s’ensuit pour consacrer le tout.

La Saint-Valentin autour du monde

Mais, saviez-vous que la Saint-Valentin est aussi présentée comme la fête de l’amitié dans de nombreux pays d’Amérique latine, et qu’elle n’a pas toujours lieu le 14 février ? En Bolivie, la fête a lieu le 21 septembre, et en Colombie, le troisième lundi de septembre. En Iran, la Saint-Valentin est plutôt l’occasion d’un festival d’amour envers les mères et les épouses en plus d’une célébration de la terre. En Israël, cette fête se tient en juillet ou en août, selon le calendrier hébraïque. En Chine, elle a lieu le septième jour du septième mois du calendrier chinois. Au pays de Galle, c’est plutôt la Sainte-Dwynwen, patronne des amoureux, que l’on fête le 25 janvier en lieu et place de la Saint-Valentin.

À l’inverse, au Pakistan et dans certains pays musulmans où la majorité des mariages sont arrangés, la célébration de la Saint-Valentin est interdite.

La définition

Plusieurs critiquent cette fête qu’ils considèrent comme une fête trop commerciale : aux États-Unis, plus de 20 milliards de dollars sont dépensés à cette occasion, selon la Fédération du commerce.

Du latin amor, le mot amour possède plusieurs sens en français, contrairement à l’anglais, où on peut utiliser love ou like. Il peut signifier l’affection, l’amitié, l’amour filial ou parental, l’amour charnel... Il fait souvent référence à la passion. Auparavant, l’expression faire l’amour référait à « courtiser une femme » ; aujourd’hui, l’expression fait référence à l’acte sexuel.

Amour et passion sont toutefois différents : l’un est un sentiment, l’autre une émotion. L’amitié est basée sur des affinités, là où l’amour recherche les complémentarités. L’amitié exclue la sexualité, l’amour la recherche.

Ma définition

J’aime beaucoup la définition de Scott Peck qui présente l’amour comme un choix délibéré à la suite d’une réflexion faite à partir de la connaissance de l’autre et des expériences vécues avec cet autre. C’est pourquoi je dis souvent que le véritable amour est l’objectif du couple et non sa base.

La base pourrait être la pulsion ou une attirance physique et sexuelle. Cette intimité physique doit se transformer en intimité cognitive et émotive faite de respect, de confiance et d’admiration.

Finalement, à quoi sert le couple sinon à s’engager réciproquement à la réalisation de projets personnels, conjugaux et familiaux ? Les trois composantes de l’amour sont donc, pour moi, l’attirance, l’intimité et l’engagement.

Pour paraphraser Scott Peck, la plus belle parole d’amour que l’on puisse dire à son partenaire, c’est : « Chéri(e), quand je suis avec toi, je suis heureux et quand je suis sans toi, je suis heureux. Mon bonheur ne dépend pas de toi, mais c’est avec toi que je veux le partager pour le faire grandir. » Je rejoins l’acteur Benoit Magimel, qui a écrit : « Le bonheur se trouve seul et se partage à deux ».

Et pour conclure, j’espère que les amours débutées en février ne se termineront pas en janvier.

Photo Stevens LeBlanc

Yvon Dallaire, Consultant conjugal, auteur, conférencier et formateur