EN PHOTOS | Les scènes suspendues de Rihanna, pas juste pour le spectacle

Le design des plateformes suspendues sur lesquelles la chanteuse Rihanna et des dizaines de danseurs ont performé lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVII, dimanche soir, avait, en plus d’être spectaculaire, un but pratique.

• À lire aussi: Le lip-sync de Rihanna est sur toutes les lèvres

• À lire aussi: Rihanna de nouveau enceinte, confirme son représentant

• À lire aussi: Rihanna en met plein la vue à la mi-temps du Super Bowl

La mise en scène était impressionnante.

Sept plateformes éclairées par des DEL étaient suspendues à des hauteurs allant de 15 à 60 pieds (4,5 à 18 mètres) et bougeaient selon les chorégraphies.

AFP

Ce choix de «scènes volantes» n’a pas seulement été fait pour épater la galerie.

Elles servaient aussi à protéger le gazon sur le terrain de Football, selon une entrevue qu’a donnée le metteur en scène, Bruce Rodgers, à Wired.

Le terrain du State Farm Stadium à Glendale, en Arizona, était fait de Tifway 419 Bermuda, un type de gazon hybride, selon le site.

La suspension d’une partie de la scène dans les airs a permis d’enlever de la pression sur le gazon.

AFP

Le terrain sur lequel les joueurs s’affrontent est très important, non seulement pour les performances des athlètes, mais aussi pour éviter les blessures.

«Ça n’a jamais été fait avant, a expliqué Bruce Rodgers à Wired. Avec Katy Perry, nous l’avons fait voler sur un appareil volant, comme une fusée. Mais celui-ci est un animal complètement différent.»

Le spectacle a nécessité la participation d’environ 800 personnes, selon Wired, allant des opérateurs de caméra aux techniciens de scène, en passant par Rihanna, ses 80 danseurs et les sept musiciens.