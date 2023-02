Énercycle pourra vendre son biogaz à Énergir

L’ancienne Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, aujourd’hui appelée Énercycle, sera autorisée d'ici la semaine prochaine à vendre son biogaz produit sur le site d’enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès à Énergir, à la suite d’une rencontre tenue la semaine dernière entre le maire de Shawinigan et le ministre de l'Environnement.

Dès le lendemain de la rencontre, un fonctionnaire du ministère de l'Environnement a avisé l'organisme intermunicipal que son, tant attendu, certificat d'autorisation serait émis dans les prochains jours.

Depuis plusieurs semaines, sans le précieux permis, Énercycle se trouvait forcé de brûler et de rejeter dans l'atmosphère le biogaz produit par la décomposition des déchets, entraînant des pertes pouvant atteindre les 100 000 $ par mois.

«L'usine [de raffinage] est testée. C'est organisé. Le poste de surpresseur a été vérifié et testé. La seule chose qu'on attend, c'est le certificat d'autorisation, ouvrir la valve et commencer à collecter de l'argent», s’est réjoui Michel Angers, maire de Shawinigan et président d'Énercycle, qui évoque «un moment historique».

La Régie avait déjà vécu un fiasco technique et avec une tentative d'approvisionner en biogaz les serres de tomates de Savoura. L’entente avait été résiliée après une dizaine d’années, puisque le traitement du biogaz pour qu’il réponde aux standards de qualité attendus engendrait un déficit.

L’entente avec Énergir devrait être plus lucrative. «On va se retrouver dans une situation où on va faire entre 500 000 et 1 000 000 $ par année. Ce sont les contribuables de la Mauricie qui vont pouvoir en profiter, a ajouté Michel Angers.