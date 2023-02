Grève générale illimitée à la STLévis: un conflit de travail qui intensifie l’isolement des personnes les plus vulnérables

La grève générale illimitée des chauffeurs de la Société de transport de Lévis a des impacts sur des clientèles plus vulnérables qui ne peuvent plus se déplacer pour recevoir les services dont elles ont besoin.

«J’ai des gens qui devaient venir et qui ont annulé. C’est sûr qu’il y a des répercussions. On travaille avec des gens qui ont régulièrement besoin de nos services pour briser l’isolement», a expliqué Sonia Vaillancourt, directrice générale du groupe d’entraide La Passerelle, à Lévis.

PHOTO DIANE TREMBLAY

Cet organisme de la rive-sud vient en aide à 70 personnes de 18 ans et plus vivant avec des problèmes de santé mentale.

«Ça crée beaucoup d’anxiété», a-t-elle ajouté.

PHOTO DIANE TREMBLAY

«Oui, c’est inquiétant. On va faire plus d’appels téléphoniques pour s’assurer que les gens vont bien. Quelqu’un a dit qu’il avait l’impression de vivre une autre Covid. (...) Ça joue sur la stabilité des personnes», a poursuivi Mme Vaillancourt.

«La perte des gains, ce n’est pas long en santé mentale. Juste le fait de savoir qu’on n’a pas accès au service de transport peut amener des difficultés au niveau de l’anxiété», dit la directrice générale qui souhaite que l’on reconnaisse la pertinence d’offrir au moins des services essentiels.

La crise d’anxiété peut conduire à l’hôpital dans les cas extrêmes, a-t-elle mentionné.

Transport adapté maintenu

Il est à noter que le transport adapté offert aux personnes avec un handicap est maintenu à Lévis.

D’autres organismes subissent aussi les inconvénients de ce conflit. C’est le cas du Filon qui offre des diners collectifs deux fois par semaine, en plus d’autres services.

«On essaie de créer un réseau d’entraide et de covoiturage. Ce matin (hier), nous sommes allés chercher des gens avec nos voitures personnelles», a partagé Pierre-Guy Gomes-Martel, animateur au Filon.

Le préposé à l’entretien, qui utilise les services de la STLévis pour se déplacer, n’a pas pu se présenter au travail. Cela signifie qu’il devra encaisser une perte de salaire, souligne avec regret Vincent Frenette, coordonnateur général de l’organisme.

«Certaines personnes se sont préparées un peu à l’avance et elles se sont offertes à aller chercher des gens chez eux, mais c’est limité, car il n’y a pas tant de monde qui a des autos», a-t-il ajouté.

Pour mesurer l’impact réel du conflit de travail sur la clientèle, M. Frenette estime qu’il faudra attendre encore quelques jours. Toutefois, près d’une dizaine d’annulations ont été enregistrées hier au diner collectif de la Saint-Valentin, sur une cinquantaine de places disponibles.