La Ville de Québec critiquée sur le déneigement cette fin de semaine

À l’aube d’une fin de semaine fort chargée en événements à Québec, la Ville aurait dû sortir ses véhicules de déneigement vendredi, accuse l’opposition d’Équipe Priorité Québec (ÉPQ), qui parle de «ratés incroyables».

Après la bordée de neige de jeudi et vendredi, les rues de Québec ont été ensevelies et plusieurs ont critiqué la difficulté d’accéder et de se stationner au centre-ville. Avec le Tournoi international de hockey pee-wee, le Carnaval, le Super Bowl et les soupers au restaurant en prévision de la Saint-Valentin, le centre-ville a été pris d’assaut.

Patrick Paquet, chef d’ÉPQ, a demandé: «Est-ce que la Ville avait prévu une opération de déneigement le vendredi? Si oui, pourquoi elle a été annulée?»

«Manque de leadership»

«Chaque fois qu’il neige c’est un défi, poursuit-il. On est pourtant une ville nordique. On manque de leadership, chaque fois c’est compliqué. C’est la fin de semaine du Carnaval et on connaît des ratés incroyables.»

Son collègue Stevens Mélançon estime que l’administration Marchand a manqué une occasion de faire preuve de planification. Oui, la neige a été déblayée, mais selon lui, il aurait fallu planifier une sortie pour enlever la neige, vendredi.

La politique de viabilité hivernale prévoit, à la demande des commerçants et des citoyens, de ne pas faire d’opération d’enlèvement de la neige les vendredis et samedis. Mais cela ne le convainc pas. Les circonstances exceptionnelles de la fin de semaine auraient dû commander une décision différente, selon lui.

Patrick Paquet a ironisé : «Il ne faut pus qu’il neige le jeudi, vendredi, samedi. Là, la neige, il faut que ça tombe du dimanche au jeudi.»

«Erreur»

Le chef de l'opposition officielle, Claude Villeneuve, accuse à son tour l'administration Marchand de ne pas avoir posé les bons gestes, dans les secteurs stratégiques.

«Au centre-ville, pour moi, c’est indéniable que ça aurait dû être déneigé vendredi et c’est une erreur de ne pas avoir fait sortir les équipes.»

Il y a une décision politique de sortir ou pas la machinerie, a-t-il ajouté. «On avait tous les événements en main. [...] Si on n'avait pas anticipé que ça pouvait être problématique, il y a quelqu’un a dormi sur la switch.»

Pour lui, «c’est la job de l’équipe du maire, et j'inclus Bruno Marchand et Pierre-Luc Lachance. À la fin, c'est eux qui sont imputables de ce qui se fait ou pas en ville.»

Patrick Paquet et Stevens Mélançon se sont questionnés à savoir s’il s’agissait d’une question de budget. Claude Villeneuve a dit qu'il n'osait pas «accepter l'hypothèse qu’on aurait pris cette décision pour des motifs budgétaires. Si c’était le cas, ça aurait été un énorme scandale».

Pas une question de budget

Ce n’est pas le cas, selon l’administration Marchand. Le maire l'a affirmé en fin de semaine et le responsable du déneigement, Pierre-Luc Lachance, l'a répété lundi.

«Ce n'est pas une question d’argent. En aucun temps, le déneigement se fait par rapport à l'argent. Les décisions se prennent pour assurer le respect du cadre de fonctionnement», a martelé M. Lachance.

En fin de semaine, Bruno Marchand a convenu que le contexte était «parfait» pour que des problèmes surviennent, avec des chutes de neige en fin de semaine et une importante affluence. Il a annoncé qu'il y aurait un «post-mortem» lundi. «Il faut être encore meilleurs.»

«Il peut y avoir» une flexibilité dans la politique de viabilité, a-t-il avancé, tout en soulignant qu'il en avait hérité de l'ancienne administration et qu'il est en train de l'amender. Elle a été adoptée en novembre 2020.

Les précipitations ont commencé jeudi en fin de journée et ont pris fin vendredi 17h. En tout, 18 cm se sont accumulés au sol au total.