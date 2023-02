Le «Narwhal» poursuit la GRC après l'arrestation d'une photojournaliste

Le magazine d’enquête «The Narwhal» a déposé une poursuite contre la Gendarmerie royale du Canada à la suite de l’arrestation de l’une de ses photojournalistes qui couvrait les manifestations contre le projet de pipeline Coastal GasLink en territoire Wet’suwet’en en novembre 2021.

La photojournaliste indépendante couvrait le combat de la communauté Wet’suwet’en en Colombie-Britannique pour le compte du «Narwhal» lorsqu’elle avait été arrêtée et détenue pendant trois jours. Les accusations déposées contre elle avaient été abandonnées un mois plus tard.

«L’arrestation d’Amber Bracken n’aurait jamais dû avoir lieu. Malheureusement, les mauvais traitements de la GRC vis-à-vis d’Amber ne sont qu’un incident parmi d’autres montrant un manque de considération pour la liberté de presse de la part de la police canadienne», a dénoncé la rédactrice en chef et cofondatrice du magazine, Carol Linnitt, en point de presse.

Le média et la photojournaliste ont déposé lundi une poursuite contre la GRC devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour arrestation et détention injustifiée, ainsi que pour violation de la Charte des droits et libertés.

«La poursuite que nous avons déposée ce matin vise à ce qu’il y ait de véritables conséquences pour la police lorsqu’elle brime les droits constitutionnels des journalistes», a soutenu la directrice générale et cofondatrice du magazine, Emma Gilchrist.

L’arrestation d’Amber Bracken, qui assure s’être dûment identifiée en tant que journaliste, s’est produite sur un territoire visé par une injonction visant à contrôler les manifestants. Or, en 2019, la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador avait soutenu que les journalistes ne peuvent être visés par une injonction lorsqu’ils effectuent leur travail.

«En tant que petit média à but non lucratif, le "Narwhal" n’a certainement pas envie de mener un coûteux combat judiciaire contre l’une des plus puissantes organisations au pays, mais ultimement, nous avons réalisé que nous n’avions pas d’autres choix. Ne pas aller de l’avant avec cette poursuite reviendrait à tourner le dos à ce qui est juste», a-t-elle poursuivi.