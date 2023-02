Le tout inclus du chemin Roxham: «Le Bloc l’a échappé»

La publication dans laquelle le Bloc québécois affirme que «le Québec n'est pas un tout inclus», en référence aux passages de migrants au chemin Roxham, passe très mal aux yeux des analystes de «La Joute».

• À lire aussi: Chemin Roxham: une publication du Bloc Québécois ne fait pas l’unanimité

«La publicité du Bloc québécois est exactement le problème dans ce débat [...] Je ne veux pas être associé à un discours comme celui du Bloc québécois où l’on perd la notion que c'est des êtres humains qui fuient une quelconque persécution. On parle du chemin Roxham, mais pas des migrants, et c’est là que le Bloc québécois l’a échappé», dénonce Yasmine Abdelfadel.

Le chroniqueur politique Luc Lavoie regrette que plusieurs Québécois, selon lui, approuvent le message du parti d’Yves-François Blanchet.

«Je ne veux pas que le Québec s’associe à ça. Ce sont des humains qui font ce qu’ils peuvent pour aider leur famille et survivre [...] L’opinion publique est du bord du Bloc québécois et c’est ça qui me fatigue», dit-il.

On apprend cette semaine que l'État de New York et des agents fédéraux américains conduisent des migrants vers le chemin Roxham au Québec!



Que la société québécoise n'ait même pas son mot à dire là-dedans est inacceptable. Le Québec n'est pas un tout inclus.#BlocQc pic.twitter.com/XsgyMARDEK — Bloc Québécois (@BlocQuebecois) February 10, 2023

Une stratégie politique?

L’ex-ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, avance plutôt que cette publicité était une stratégie de marquer des points.

«Le malheur dans ce débat, c'est que tous les partis politiques se compétitionnent pour faire le meilleur coup d’éclat possible et pour marquer des points politiques», mentionne M. Barrette.