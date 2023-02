Les aliments ultra-transformés liés à un «risque accru de cancer»

Manger beaucoup d'aliments transformés a été associé à un «risque accru» de cancer.

Avec la crise du coût de la vie et le rythme effréné de la vie moderne, il peut être facile de se fier aux plats cuisinés et aux fast-foods. Cependant, des chercheurs de l'Imperial College de Londres ont maintenant émis un avertissement concernant la consommation excessive d'aliments ultra-transformés - y compris les sodas, les pains emballés et les céréales - affirmant qu'il existe un lien entre ces produits et le risque de développer des cancers.

«Cette étude s'ajoute aux preuves croissantes que les aliments ultra-transformés sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur notre santé, y compris notre risque de cancer. Compte tenu des niveaux élevés de consommation chez les adultes et les enfants britanniques, cela a des implications importantes pour les futurs résultats de santé», d’après le Dr Eszter Vamos.

«Bien que notre étude ne puisse pas prouver la causalité, d'autres preuves disponibles montrent que la réduction des aliments ultra-transformés dans notre alimentation pourrait apporter d'importants avantages pour la santé. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats et comprendre les meilleures stratégies de santé publique pour réduire la présence généralisée et les méfaits de aliments ultra-transformés dans notre alimentation.»

Pour l'étude, l'équipe a analysé les dossiers de la UK Biobank concernant les régimes alimentaires de 200.000 participants adultes d'âge moyen.

Cette recherche a révélé qu'une consommation plus élevée d'aliments ultra-transformés était associée à un risque accru de développer un cancer dans l'ensemble, et plus particulièrement des cancers de l'ovaire et du cerveau. Il était également associé à un risque accru de mourir d'un cancer, notamment des cancers de l'ovaire et du sein.

Pour chaque augmentation de 10% d'aliments ultra-transformés dans le régime d'une personne, il y avait une hausse de 2% de l'incidence du cancer en général et de 19% du cancer de l'ovaire en particulier.

«Notre corps ne réagit peut-être pas de la même manière à ces ingrédients et additifs ultra-transformés qu'aux aliments frais et nutritifs peu transformés. Cependant, les aliments ultra-transformés sont partout et fortement commercialisés avec des prix bon marché et des emballages attrayants pour promouvoir la consommation. Cela montre que notre environnement alimentaire a besoin d'une réforme urgente pour protéger la population des aliments ultra-transformés», a ajouté le Dr Kiara Chang.

Les résultats complets ont été publiés dans eClinicalMedicine.