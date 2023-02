Maladies cardiovasculaires chez les femmes: des symptômes parfois difficiles à détecter

Les symptômes des maladies cardiovasculaires peuvent parfois être plus difficiles à détecter chez les femmes que chez les hommes.

«Ce n’est pas le syndrome hollywoodien, où on a une douleur dans la poitrine qui irradie au bras, qu’on voit plus fréquemment chez les hommes. C’est plus des symptômes qui sont accompagnateurs, comme la fatigue, des bouffées de chaleur, de la nausée, et tous ces symptômes peuvent être confondants», explique la Dre Jessica Forcillo, chirurgienne cardiaque au CHUM.

Chaque année, 32 000 femmes meurent de maladies cardiaques.

Il s’agit de la première cause de mortalité prématurée chez les femmes, entre autres parce qu’elles sont souvent sous-étudiées dans les recherches et mal diagnostiquées.

Les femmes les plus à risques sont autochtones, d’origine sud-asiatique, afro-caribéenne et hispanique.

Les problèmes surviennent aussi plus fréquemment après une grossesse ou la ménopause.

Un travail de sensibilisation

Bien qu’elle n’ait pas de maladie cardiovasculaire, la porte-parole du centre d’expertise CardioF, au CHUM, Sophie Thibault, admet qu’elle se préoccupe de sa santé cardiaque.

«Tout va très bien, mais comme on est des femmes très actives avec des métiers très prenants avec un certain niveau de stress, c’est sûr qu’une fois ou deux dans nos carrières on s’inquiète au sujet de notre cœur», confie-t-elle à TVANouvelles.

Elle croit d’ailleurs qu’un travail d’information auprès des femmes serait pertinent.

«J’y pense de façon générale, surtout depuis que j’ai appris toutes sortes de choses sur la santé cardiovasculaire des femmes. Je trouve ça extrêmement intéressant parce qu’il y a un travail d’information à faire, de sensibilisation», dit-elle.