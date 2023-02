«La Voix»: Mario Pelchat ému aux larmes par un candidat

Dernier candidat des auditions à l’aveugle, Joël Boudreault a ému Mario Pelchat aux larmes en reprenant «I Surrender» de Céline Dion à l’émission «La Voix» dimanche soir.

L’homme de 32 ans d’Alma a craint de ne pouvoir chanter le morceau pour les entraîneurs.

«J’ai essayé à de nombreuses reprises par le passé de me présenter à "La Voix" ou à "Star Académie". Cette année, ça fonctionne enfin. Je pense que la maturité et l’expérience m’ont aidé. C’était le bon moment pour moi.»

Le trentenaire chante depuis sa plus tendre enfance.

«Mes parents faisaient de la musique. J’avais 4 ans et je pleurais pour les accompagner lorsqu’ils partaient faire des spectacles. J’ai ensuite commencé avec eux. Mon père est décédé en 2021 et j’ai continué avec ma mère et mon chum. Je n’ai jamais lâché.»

Mario Pelchat a eu les larmes aux yeux en l’entendant chanter.

«Quelle voix et quelle puissance», s’est-il exclamé. «Je suis sidéré de n’avoir jamais entendu parler de toi, alors qu’on vient du même coin.»