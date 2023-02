Signalement pour voyeurisme dans les douches de l'Université Laval

Un signalement pour «voyeurisme» a été fait au service des résidences de l’Université Laval, alors qu’une personne serait soupçonnée d’espionner des étudiants dans les douches.

C’est du moins ce que révèle une publication faite sur les réseaux sociaux le 10 février dernier, dans laquelle on peut voir la photo d’un avertissement, posé sur la porte des douches des résidences du pavillon Agathe-Lacerte.

«Attention: une résidente vous regarde vous doucher», est-il indiqué sur la page Facebook Spotted : Université Laval.

Le message est signé «Une voisine qui n’a pas donné de consentement à cette perverse», peut-on lire.

Questionné par Le Journal, le porte-parole de l’Université Laval, Simon La Terreur, affirme que la situation est prise «au sérieux» par l’établissement, alors que des vérifications sont en cours.

«Un signalement a été reçu par le Service des résidences de l’Université Laval, la semaine dernière, au sujet de voyeurisme et les informations ont été transmises au Service de sécurité et prévention de l’Université (SSP). Le SSP fait des vérifications et a augmenté sa présence dans ce pavillon», indique M. La Terreur.

Aucune plainte n’a été formulée au Service de police de Québec (SPVQ) dans cette affaire.