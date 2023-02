Tentative de meurtre: une rare peine de prison à perpétuité méritée, soutient la poursuite

Il est inutile de revoir la condamnation du premier criminel au Québec à écoper d’une peine d’emprisonnement à perpétuité pour une tentative de meurtre par arme à feu, martèle la poursuite dans un mémoire soumis à la Cour d’appel.

• À lire aussi: Peine exemplaire pour un membre de gang de rue

• À lire aussi: Deux crimes en sept mois au même endroit à Saint-Eustache

«Rien dans le jugement entrepris ne permet de dénoter une erreur qui viendrait remettre en cause la peine maximale imposée», précise Me Steve Baribeau, dans sa réplique à l’appel de Hensley Jean.

L’homme de 27 ans est le premier criminel de la province à avoir reçu une sentence de prison à vie après avoir été reconnu coupable d’un chef d’accusation seulement, celui de tentative de meurtre par armes à feu.

Rendue en décembre 2021 par la juge Hélène Di Salvo, cette peine entérinait la suggestion de la poursuite pour ce crime commis le 3 juin 2019.

Ce jour-là, le membre affilié du gang de rue Goon Squad, d’allégeance rouge, a déchargé une arme sur un innocent qui n’était même pas celui qu’il cherchait à abattre, à Saint-Eustache. Atteint par deux balles, l’homme s’en est tiré.

Photos d'archives

Disproportionnée?

Jean démontrait alors sur les réseaux sociaux qu’il adhérait aux valeurs de gangs, qu’il glorifiait et banalisait les armes à feu.

Maintenant, il allègue que la magistrate a erré en lui imposant la peine maximale en fonction d’éléments qui auraient entraîné une sentence « disproportionnée » par rapport à la gravité de l’infraction et à son degré de responsabilité.

Selon lui, le tribunal l’aurait puni plus sévèrement pour envoyer un message aux criminels qui voudraient commettre des crimes par armes à feu, car il était un membre de gang de rue et qu’il y avait alors une hausse des crimes par armes à feu.

Responsabilité entière

Dans son mémoire, la poursuite réfute que la Cour d’appel n’ait pas à intervenir, et que l’exercice ait été effectué de manière «individualisée».

Me Baribeau croit entre autres que la responsabilité de Jean était « entière » et que son jeune âge ne doit pas être considéré comme un facteur atténuant.

«Il n’y a aucun fondement aux erreurs que prête l’appelant à la juge d’instance. Non seulement les objectifs de dissuasion et de dénonciation devaient être mis de l’avant compte tenu de l’infraction en cause, mais la juge pouvait à juste titre tenir compte à titre d’élément pertinent la recrudescence de la violence armée [...]», soutient le procureur, dans le document de cour.

Au moment de l’attentat, Hensley Jean était déjà « hautement criminalisé », n’avait aucun emploi et s’identifiait aux gangs depuis ses 13 ans. Il avait notamment des antécédents en matière de non-respect de conditions. Il était d’ailleurs sous le coup de deux ordonnances de ne pas posséder d’armes à feu.

«Ces éléments viennent appuyer l’analyse que fait la juge d’instance du principe de proportionnalité et démontrent tout le niveau de dangerosité de l’appelant qui a atteint son paroxysme le 3 juin 2019», affirme Me Baribeau.

«L’erreur de jeunesse que l’on veut prêter à ce facteur atténuant [le jeune âge] souvent considéré lorsque l’on est en présence d’un délinquant primaire perd tout son sens», conclut-il.

Jean n’a pas de possibilité de libération avant d’avoir purgé 7 ans de prison.