Un enseignant sur deux victime de violence en Estrie

Les gestes de violence envers les enseignants dans les écoles de la région de l’Estrie ne vont pas en diminuant, révèle un sondage effectué par le Syndicat de l'enseignement.

• À lire aussi: 25 M$ supplémentaires pour lutter contre les violences sexuelles au cégep et à l’université

• À lire aussi: Violence à l'école: «Je pense que les parents ont un rôle à jouer»

• À lire aussi: Plus d’élèves violents depuis la pandémie

Sur les 1150 enseignants consultés, près de 1 sur 2 disent avoir été victime de violence.

Le manque de ressources spécialisées pour soutenir les élèves en difficulté et un protocole d'intervention déficient sont parmi les principales raisons avancées pour expliquer ce phénomène.

Le Syndicat de l'enseignement de l’Estrie se défend d'être alarmiste, de vouloir exagérer. Selon un sondage auquel le tiers de ses membres a répondu, 1780 enseignants et enseignantes disent avoir subi entre septembre et décembre dernier, de la violence de la part d'élèves.

Les gestes vont de l'insulte verbale aux menaces en passant par l'agression physique dont des coups de poing et coups de pied.

L'automne dernier, le syndicat du personnel de soutien technique et administratif dénonçait aussi les gestes de violence dont étaient victimes ses membres.

Surveillant d'élèves, techniciens en éducation spécialisée ou en service de garde, 3 employés sur 4 disaient avoir vécu de la violence pendant l'année scolaire 2021-22,

Encore plus inquiétant, seulement 10 % ont osé dénoncer ou porter plainte, parce qu'ils ont l'impression que ça ne sert à rien.

Le sondage mené auprès des enseignants en arrive au même constat, avec 27 % des répondants qui disent avoir reçu une aide satisfaisante, tandis que 49 % trouvent les procédures inefficaces et préfèrent «endurer» la situation en raison de la fréquence des incidents.

Le Syndicat de l'enseignement de l’Estrie souhaiterait un meilleur soutien et accompagnement de ses membres qui en sont victimes.

Au centre de services scolaire de la région de Sherbrooke, on explique que pour des raisons de confidentialité et de protection des informations personnelles, on ne peut fournir des statistiques sur le nombre d'élèves sanctionnés ou d'enseignants en arrêt de travail en lien avec ces incidents de violence.