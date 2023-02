Voie de contournement: Le processus d’expropriation entamé à Lac-Mégantic

Le gouvernement fédéral a formellement entamé, lundi, le processus d’expropriation des propriétaires de terrains se trouvant sur le tracé de la future voie ferrée de contournement de Lac-Mégantic.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a annoncé qu’un avis d’intention d’exproprier a été déposé lundi dans le Registre foncier du Québec, permettant ainsi d’exproprier les propriétaires qui rechignent toujours à vendre leur propriété pour faire place à la voie de contournement.

«Je comprends que certains propriétaires soient en colère, attristés ou anxieux concernant cette décision. Croyez-moi, elle n’a pas été prise à la légère. Toutefois, on ne doit pas oublier l’objectif de ce projet, qui est au cœur des priorités, celui de permettre de retirer les trains du centre-ville de Lac-Mégantic. Et pour que ce projet devienne réalité, il faut faire des pas en avant», a assuré le ministre Alghabra dans un communiqué envoyé en début de soirée.

Les propriétaires concernés ont été avisés par Services publics et Approvisionnement Canada et recevront plus de détails par courrier sur le processus d’expropriation et les dédommagements qu’ils encourront.

«Je tiens à dire que nous serons aux côtés des propriétaires dans ce processus. Nous continuerons de répondre à leurs questions et de les accompagner tout au long de chaque étape. Notre gouvernement reste également déterminé à offrir aux propriétaires une valeur juste et équitable pour leurs propriétés», a fait savoir le ministre.

Cette décision survient à quelques mois du dixième anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic, au cours de laquelle 47 personnes ont perdu la vie lors du déraillement et de l’explosion d’un train de pétrole au centre-ville de la municipalité, le 6 juillet 2013.

Le processus visant à construire une voie de contournement pour que les trains évitent le centre-ville a pour sa part été lancé en 2015 avec le lancement d’une étude de faisabilité.