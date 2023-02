Washington nie avoir envoyé des ballons dans l'espace aérien chinois

Washington a rejeté lundi les accusations de Pékin, qui lui reproche d'avoir envoyé des ballons au-dessus du territoire chinois, en pleine tension entre les deux pays depuis le survol du sol américain par un engin chinois, finalement abattu.

«Toute affirmation selon laquelle l'État américain utilise des ballons-espions au-dessus de la Chine est fausse», a assuré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche.

«C'est la Chine qui possède un programme de ballons-espions à haute altitude pour collecter des renseignements, qu'elle a utilisé pour violer la souveraineté des États-Unis et de plus de 40 pays sur 5 continents», a-t-elle ajouté sur Twitter.

Plus tôt lundi, Pékin avait affirmé que des «ballons américains» avaient survolé le territoire de la Chine «à plus de dix reprises sans aucune autorisation», depuis l'année dernière.

Un porte-parole du département d'État américain a lui aussi rejeté ces allégations, jugeant que Pékin «tentait de limiter les dégâts».

La Chine «a affirmé à plusieurs reprises, et à tort, que le ballon-espion envoyé aux États-Unis était un engin météorologique» et n'a fourni «aucune explication crédible pour son intrusion dans notre espace aérien et ceux des autres», a-t-il déclaré.

Le survol du territoire américain par un ballon chinois, considéré par Washington comme un engin «espion», a refroidi les relations entre les deux puissances, le secrétaire d'État Antony Blinken reportant même à la dernière minute sa visite prévue en Chine.

Depuis le premier incident, d'autres objets volants ont été aperçus au-dessus du Canada et des États-Unis, avant d'être abattus.