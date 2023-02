Aide sociale: manifestation contre la notion de vie maritale

Dégoûtée et fatiguée de devoir faire logement à part avec son amoureux, Mélanie Ratté, comme quelques dizaines d’autres personnes assistées sociales, a manifesté son mécontentement en ce jour de St-Valentin.

Elles se sont rassemblées devant l'Assemblée nationale, mardi, à Québec, pour dénoncer les injustices que cause le statut de conjoint lors d’une demande pour du soutien financier.

Mme Ratté souffre de problèmes de santé qui l'empêchent de travailler. Il y a quelques années, elle a fait une demande d'aide sociale. À sa grande surprise, on lui a expliqué qu'elle n'était pas admissible puisque son copain à l'époque travaillait comme commis d'épicerie.

« Mon chum, commis d'épicerie, gagnait trop d'argent! C'est lui qui aurait dû me faire vivre ! »

Le couple habite maintenant dans des logements séparés.

« On se visite. Il faut surveiller qu'on ne dorme pas trop souvent ensemble, que je ne laisse pas une brosse à dents chez lui et qu'il ne laisse pas de vêtements chez moi. Avec tous les problèmes, la crise du logement, je me sens vraiment mal de savoir que je pourrais libérer l'appartement, mais je ne peux pas faire ça », a-t-elle déploré.

Avec la notion de vie maritale, les couples ne reçoivent qu'un seul chèque d'aide sociale par ménage et le montant de celui-ci est de 24 % moins élevé que celui d’une personne seule. Des représentants d'organismes communautaires crient à l'injustice.

« Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une situation de contrôle financier, comme une personne qui gère la cagnotte familiale. Il y a des situations où des gens ne quittent pas leur foyer parce qu'ils ne reçoivent pas le chèque, des gens qui restent dans des situations de violence comme ils n'ont accès à aucun argent », a expliqué l’organisatrice communautaire, Catherine Tragnée.

C'est le rôle d'un vérificateur de l’aide sociale de déterminer si un partenaire est un conjoint.

« Par exemple, si votre copain ou votre copine dort chez vous quelques soirs par semaine, un vérificateur pourrait considérer que vous êtes des conjoints, même si votre copain ou votre copine ne vous aide pas financièrement », peut-on lire sur le site internet d'Éducaloi.

« Ç'a causé beaucoup de détresse, beaucoup d'anxiété, mais on est chanceux, on s'aime fort », a conclu Mme Ratté.

- Avec les informations d'Élodie Drolet, TVA Nouvelles