Climat tendu entre la résidence pour ainés Villa d’Alma et les syndicats

La direction de la résidence Villa d'Alma au Lac-Saint-Jean a accusé ses syndiqués en grève de prendre les aînés en otage avec leurs moyens de pression.

Cette première déclaration publique de la partie patronale depuis le déclenchement de la grève le 7 décembre dernier a suscité la colère des travailleurs, qui en ont profité pour tenir de nouvelles manifestations, mardi après-midi.

Les propriétaires de la résidence privée pour aînés ont déploré, par la voix de leur avocat, que le conflit soit source de désinformation et de salissage de la part de ses syndiqués affiliés à la CSN.

L'offre patronale actuellement sur la table prévoit qu'une préposée aux bénéficiaires gagnera entre 17,50 $ et 18,50 $ à l'embauche.

«C'est rétroactif au 1er juillet 2022 et ça représente les meilleures conditions [globales] que l'on retrouve actuellement dans ce type de résidences [de] la région», a précisé l'avocat de la Villa d'Alma, Me Raphaël Tremblay.

Pour les syndiqués, c'est nettement insuffisant.

«La partie patronale a fait des concessions, mais ce n'est pas encore assez [attrayant], a expliqué la vice-présidente régionale de la Fédération de la santé et des services sociaux, Hélène Brassard. Ce que les travailleurs veulent, c'est une augmentation salariale de quatre dollars l'heure dès la première année et on ne lâchera pas tant qu'on ne l'aura pas.»

Aucune autre rencontre n'est prévue pour l'instant entre les parties, mais le syndicat promet d'autres actions très bientôt.