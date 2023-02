«Comment fait-on pour continuer à vivre?»: les élus rendent hommage aux victimes de Laval

François Legault, Manon Massé et Joël Arseneau ont, à tour de rôle, livré un vibrant hommage aux familles et aux employés impliqués dans la tragédie de Laval, mardi, à l'Assemblée nationale.

• À lire aussi: «Chère Maëva»: les parents d'une fillette décédée dans le drame de Laval lui rendent hommage

• À lire aussi: Tragédie de la garderie à Laval: le chef du NPD rend hommage aux victimes

• À lire aussi: «Même les toutous ont les yeux tristes»: messe émotive en l’honneur des victimes à Laval

«On a des emplois stressants, mais ce qui me stresse le plus c’est de savoir si mes enfants sont heureux. Imaginez ce que les parents des enfants de la garderie ont vécu. Lorsqu’on apprend cette nouvelle, comment fait-on pour continuer à vivre? Je me le demande encore», a dit le premier ministre avec émotion.

«Tragédie c’est le bon mot! C’est vraiment un drame que le Québec a vécu. Les événements du centre récréatif de Sainte-Rose ont touché tout le monde», a souligné Manon Massé avant de lire la lettre des parents d’une des victimes.

«L’horreur a frappé! Comme parent, c’est la pire chose qu’on puisse imaginer qui s’est produite. Deux enfants en bas âge qui perdent la vie dans un acte insensé à la garderie. Deux enfants qui avaient toute la vie devant eux», a mentionné Joël Arseneau.

Après les hommages des partis, une minute de silence a été tenue à l’Assemblée nationale.

Voyez les hommages complets dans la vidéo ci-dessus.